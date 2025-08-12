"Nova forma de matar pessoas". Psicólogo português descreve experiência em Gaza
Foto: Ebrahim Hajjaj - Reuters
Chegou na segunda-feira do território palestiniano, ao serviço da organização Médicos Sem Fronteiras, e os relatos são de terror. "É uma nova forma de matar pessoas", diz o psicólogo português Raul Manarte.
O médico esteve numa missão de duas semanas em território palestiniano, a prestar apoio psicológico à população de Gaza, e conta à Antena 1 que os palestinianos têm estado a ser atacados, mesmo durante a distribuição de alimentos.O psicólogo considera que a comunidade internacional deve colocar pressão sobre o Governo de Israel, de forma a proteger os civis em Gaza.