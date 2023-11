Nova investida russa à vista. Mais de 100 localidades ucranianas atingidas em 24 horas

A Rússia tem estado a treinar, há várias semanas, a sua capacidade de fogo em Avdiivka, uma cidade de elevada importância estratégica na região oriental de Donetsk, reporta o comandante local ucraniano, Vitaliy Barabash:O militar confirmou, em declarações citadas pela BBC, as mortes de dois civis e alertou para a nova fase da guerra. Acredita que a Rússia está a preparar-se para a terceira onda de ofensivas em larga escala.

Mais de 100 ataques

Só na passada terça-feira, foram repelidos 20 ataques na área de Avdiivka, confirmou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Kiev afirma que Moscovo tem enviado reforços para a área numa tentativa de cercar e capturar a cidade.

Houve também ataques longe das linhas da frente, num bloco de apartamentos, lojas e uma farmácia na cidade de Nikopol, no sul do país, na margem do rio Dnipro.

Ao 21.º mês de guerra, o impasse, segundo Kiev

Ao fazer uma avaliação dos avanços e recuos da guerra na, Zaluzhny alerta que esta etapa beneficia Moscovo, "permitindo-lhe reconstruir o seu poder militar, ameaçando eventualmente as forças armadas da Ucrânia e o próprio Estado”.Apesar das pesadas perdas,previne Zaluzhny, apelando aos aliados que forneçam mais armamento.O comandante destacou a vantagem do poder aéreo da Rússia como um fator que tem dificultado o avanço de Kiev. Sublinha que a Ucrânia deve “realizar ataques em massa depara sobrecarregar as defesas aéreas da Rússia”.

Kremlin nega que a guerra esteja num impasse

“Não há impasse e a Rússia sairá vitoriosa da guerra”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondendo aos comentários do comandante ucraniano Valeriyaleriy Zaluzhnyi.

Declarou ainda que era “absurdo” a Ucrânia falar sobre vitória no campo de batalha, especialmente agora que o general ucraniano expôs o que as forças precisariam para derrotar a Rússia.

Suspeitas de fornecimentos da Coreia do Norte

Os serviços secretos da Coreia do Sul (NIS) vieram entretanto alegar que a Coreia do Norte tem fornecido munições para a Rússia, utilizando navios e outros meios de transporte, desde o início de agosto.



A Coreia do Norte e a Rússia, que têm aumentado ativamente a visibilidade da sua parceria, têm negado tais alegações.