Nova investigação acusa Bento XVI de ignorar abusos sexuais na Igreja

A pedido da comunidade católica alemã, uma firma de advogados investigou os casos ocorridos na região entre 1945 e 2019 e encontrou 497 vítimas de abusos.



Ratzinger, arcebispo de Munique e Freising de 1977 a 1982, terá ignorado quatro casos de abusos de menores e a indicação de que um padre tinha estado envolvido nos crimes. O agora Papa Emérito já negou as acusações.



Em comunicado, o Vaticano reiterou o sentimento de vergonha e remorso pelos abusos de menores na Igreja Católica e mostrou-se solidário com as vítimas.