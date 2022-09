Nova Iorque declara estado de emergência devido a surto de poliomielite

De acordo com as autoridades, o vírus terá sido transmitido através de uma pessoa que recebeu a vacina oral contra a poliomielite, que foi declarada eliminada nos EUA em 1979.Desde a confirmação desta infeção, as autoridades de saúde começaram a rastrear a presença do vírus nos esgotos e em agosto, as autoridades de Nova Iorque anunciaram que identificaram o poliovírus nas águas residuais da cidade.

A maioria das amostras foi recolhida no condado de Rockland e 50 estavam geneticamente ligadas ao caso do residente desse mesmo condado.

Tendo em conta a expansão e disseminação do vírus e a baixa taxa de vacinação em Nova Iorque, a governadora Kathy Hochul declarou o estado de emergência para conter a propagação do vírus.”, lê-se na declaração publicada no site oficial do Estado de Nova Iorque.

Reforço da vacinação

A declaração permite que trabalhadores de serviços de emergência, parteiras e farmacêuticos administrem a vacina contra a poliomielite e que os médicos emitam receitas para a vacina.Certos municípios onde foram detetadas amostras de poliomielite têm taxas de vacinação menores que a do Estado de Nova Iorque.Tal como explica Kathy Hochul, “as taxas de vacinação de rotina contra a poliomielite em todas as idades diminuíram durante a pandemia da Covid-19 e a relutância face à vacina aumentou”.A vacina oral é segura, mas contém pequenas quantidades de vírus vivos enfraquecidos, o que poderá fazer com que algumas pessoas com doenças imunodeficientes vacinadas contra a poliomielite possam, possivelmente, disseminar o vírus vivo e causar surtos em locais onde a cobertura vacinal é baixa.

O vírus pode causar sintomas leves semelhantes aos da gripe, ou a problemas digestivos, pelo que pode ser detetada nos esgotos. No entanto, nos casos mais graves, a doença pode levar a paralisia e morte. Apesar de afetar maioritariamente crianças, qualquer pessoa não vacinada pode contrair a doença.

“Em relação à poliomielite, não podemos simplesmente jogar à sorte”, disse a comissária de saúde, Mary Bassett, em comunicado. “Se você ou o seu filho não estão vacinados ou não têm as vacinas em dia, o risco de serem infetados com poliomielite é real”.A poliomielite é uma doença altamente infecciosa, transmitida principalmente pela via fecal-oral. Uma vez que a maioria dos casos são assintomáticos, a governadora de Nova Iorque teme que o número real de infetados seja muito superior.