Nova Kakhovka. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre colapso de barragem

Foto: Reuters via Reuters TV

A Ucrânia acusa a Rússia e destruir uma barragem estratégica no sul do país para travar a contraofensiva militar. Do outro lado, Moscovo acusa Kiev de bombardear a central hidroelétrica para desviar as atenções pelos falhanços na frente de guerra.