Nova legislação da Administração Trump sobre Taiwan reacende tensões com China

O Governo chinês manifesta um forte descontentamento após o presidente norte-americano Donald Trump formalizar uma lei que obriga o Departamento de Estado dos EUA a atualizar as diretrizes que regulam os contactos oficiais com Taipé pelo menos uma vez a cada cinco anos - medida que Tawain acolheu com gratidão.



Segundo a porta-voz do Gabinete Presidencial de Taiwan, Karen Kuo, citada pela agência Reuters, a nova legislação reflete o valor da relação bilateral e os “valores comuns de democracia, liberdade e respeito pelos Direitos Humanos”. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Lin Chia-lung, afirma que a atualização mais frequente dessas diretrizes deverá impulsionar as autoridades taiwanesas a participem em reuniões de agências federais norte-americanas, embora a legislação não aborde especificamente este ponto.



Em Pequim, a reação é díspar. O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, reitera que a China se opõe a qualquer contacto oficial entre Washington e “a região de Taiwan da China”, sublinhando que a questão taiwanesa constitui o cerne dos interesses fundamentais chineses e representa “a primeira linha vermelha” nas relações bilaterais.



Lin Jian pede aos Estados Unidos “máxima prudência”, a interrupção de interações oficiais com Taipé e que evitem enviar “sinais errados” às forças pró-independência. Taiwan rejeita as reivindicações territoriais de Pequim e defende o direito de manter relações com países de todo o mundo.



A tensão reacende-se, assim, depois de Donald Trump se ter reunido com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, em outubro. O presidente dos Estados Unidos prepara uma visita oficial à China em abril do próximo ano.