Nova missão da NASA procura aterrar na Lua após 50 anos

Esta missão visa o regresso do homem à Lua que está a ser preparado no missão Artemis e que conta colocar dois astronautas na superfície do satélite natural da Terra antes de 2030.

O foguetão Vulcan Centaur do grupo industrial ULA, que reúne a Boeing e a Lockheed Martin, descolou de Cabo Canaveral pelas 7h18 em Lisboa. Este lançador está há dez anos a ser preparado.







Se a missão decorrer com sucesso, o módulo lunar autónomo, desenvolvido pela start-up Astrobotic, com o apoio da NASA, deverá alunar no dia 23 de fevereiro.





Nos últimos anos, várias empresas israelitas e japonesas tentaram aterrar na Lua, mas não foram bem sucedidas.