Nova onda de calor atinge Europa e coloca vários países em alerta máximo

Trata-se da segunda vaga de calor a afetar a região em menos de um mês, levando as autoridades de países como França, Reino Unido, Suíça, Alemanha e Espanha a emitir alertas devido aos riscos para a saúde pública.

Em França, a agência meteorológica Météo-France avisou que vários departamentos podem ser colocados em alerta vermelho no domingo, o nível máximo de aviso, perante um episódio que pode aproximar-se da intensidade registada durante a onda de calor de agosto de 2003.

A agência previu uma situação "generalizada, prolongada e intensa", com o pico esperado entre domingo e terça-feira, quando as temperaturas poderão atingir os 40 graus Celsius (ºC) em várias regiões do oeste e centro do país.

Dois terços dos departamentos franceses vão estar sob alerta laranja no sábado, incluindo Paris, levando algumas cidades a cancelar eventos musicais e as autoridades a recomendarem a suspensão de atividades desportivas ao ar livre.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou para a proteção dos idosos e das pessoas mais vulneráveis, considerando que o país enfrenta "dias difíceis".

As escolas francesas estão igualmente a adaptar-se às condições meteorológicas, com cancelamento de aulas, alterações de horários e concentração dos alunos nas salas mais frescas, numa altura em que decorrem os exames nacionais do ensino secundário.

Estimativas publicadas pela revista científica Nature Medicine apontaram que as ondas de calor provocaram mais de 60 mil mortes por ano na Europa em 2023 e 2024.

Dados compilados pela revista científica The Lancet indicaram, por seu turno, que quase todas as regiões europeias registaram, entre 2015 e 2024, um aumento da mortalidade relacionada com o calor em comparação com o período entre 1991 e 2000.

No Reino Unido, o serviço meteorológico previu o início de uma nova vaga de calor durante o fim de semana, com temperaturas que poderão atingir ou ultrapassar os 34ºC na segunda e terça-feira.

Em Espanha, as autoridades emitiram avisos para uma onda de calor extrema a partir de domingo, prevendo temperaturas de até 40ºC em várias zonas do leste do país e nas ilhas Baleares.

Na Suíça, a região de Basileia foi colocada no nível quatro de um máximo de cinco no sistema de alerta suíço, com temperaturas previstas de até 37ºC, enquanto em Genebra foram suspensas aulas para crianças mais novas no início da próxima semana.

Na Alemanha, os serviços meteorológicos alertaram para situações de "stress térmico forte a extremo" em grande parte do território, embora associadas à possibilidade de tempestades.

Também na Áustria, na Hungria e na Eslováquia são esperadas temperaturas muito elevadas nos próximos dias, com as autoridades austríacas a preverem igualmente tempestades intensas nas zonas montanhosas ocidentais.