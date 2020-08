Nova ponte de Génova inaugurada dois anos depois do colapso

. E no final de abril, numa altura em que Itália era um dos países mais afetados pela atual crise sanitária, o tabuleiro central da ponte ficou concluído.Na cerimónia de inauguração, que vai decorrer esta tarde, vão estar presentes as principais autoridades italianas, nomeadamente o Presidente da República Sergio Mattarella. A associação representativa das famílias das vítimas do colapso da ponte Morandi já revelou que não estará presente., um genovês de 82 anos, que ofereceu o projeto.A construção da ponte Génova San Giorgio, que envolveu mais de 300 empresas e mais de mil trabalhadores, custou 202 milhões de euros.A nova infraestrutura, com 19 vãos apoiados em 18 pilares, tem 17 mil toneladas de aço e 67 mil metros cúbicos de cimento.

Ponte Morandi ruiu a 14 de agosto de 2018

Na manhã de 18 de agosto de 2018,

Foto: Reuters



Na altura do colapso, havia um tráfego intenso na infraestrutura.A antiga, que recentemente alcançou um acordo com o Governo italiano para sair do capital da empresa, que será nacionalizada após um período de dois anos.Após o colapso, o Ministério Público de Génova abriu um inquérito para tentar esclarecer as circunstâncias do incidente e cerca de 70 pessoas, incluindo gestores da Autostrade per l’Italia, estão a ser investigadas.A queda da ponte Morandi foi considerado um dos piores acidentes civis de Itália.