Nova reunião entre Irão e EUA sobre nuclear terminou hoje em Omã

Uma fonte próxima do enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, reconheceu à Associated Press que a reunião ocorreu. A televisão estatal iraniana também noticiou a conclusão da reunião, que decorreu em Mascate, capital do sultanato de Omã.

No entanto, nem o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, nem Witkoff deram quaisquer detalhes sobre as negociações que conduziram.

Já o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Boussaïdi, que mediou as duas rondas anteriores (em Mascate e Roma), emitiu uma nota positiva sobre o encontro.

O Irão e os EUA "identificaram uma aspiração compartilhada de chegar a um acordo com base no respeito mútuo e em compromissos duradouros", publicou al-Busaidi na rede social X, acrescentando que a próxima reunião de alto nível está provisoriamente agendada para 03 de maio.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão chegou na sexta-feira a Omã e visitou a Feira Internacional do Livro de Mascate, cercado por câmaras de televisão e fotojornalistas. Um vídeo ao final da manhã de hoje mostrava Araghchi a caminho das negociações.

Já pelos Estados Unidos, Steve Witkoff esteve em Moscovo na sexta-feira para se reunir com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e chegou hoje a Omã.

Teerão e Washington não mantêm relações diplomáticas desde 1980, sendo estas conversações as primeiras a este nível desde que os Estados Unidos se retiraram, em 2018, durante a primeira presidência de Donald Trump, de um acordo internacional assinado três anos antes e que enquadrava o programa nuclear do Irão em troca do levantamento das sanções.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ameaçado repetidamente lançar ataques aéreos contra o programa nuclear se um acordo não for alcançado.

Durante a viagem para Roma para o funeral do Papa Francisco, Trump disse novamente que esperava que as negociações terminassem em acordo, mas voltou a considerar a possibilidade de um ataque militar caso isso não aconteça.

Além de Araghchi e Witkoff, especialistas de ambos os lados também negociarão os detalhes de um possível acordo. O sentimento que tem sido relatado pelos envolvidos é de otimismo cauteloso.

Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e Israel suspeitam que o Irão pretende adquirir armas nucleares. Teerão rejeita estas alegações, defendendo o seu direito à energia nuclear para fins civis, nomeadamente energéticos.