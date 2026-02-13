Nova ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia marcada para a próxima semana

Segundo a agência de notícias russa TASS, Genebra foi o local escolhido “porque as partes consideraram o local conveniente e adequado para todos”.



De acordo com Peskov, esta nova ronda de negociações não irá contar com a presença da União Europeia, nem de nenhum outro país europeu. Sentar a União Europeia na mesa das negociações era algo desejado pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, que considerava importante a participação europeia para construir a nova arquitetura de segurança europeia.



Segundo a agência TASS, a delegação russa será construída por cerca de 15 pessoas e liderada pelo conselheiro de Putin para assuntos culturais, Vladimir Medinsky. O chefe da delegação foi criticado em negociações anteriores por ser um “pseudo-historiador” e é conhecido por pertencer à linha dura putinista.



Medinsky não fez parte das rondas de negociações de janeiro e fevereiro, algo que a delegação ucraniana descreveu como uma “mudança qualitativa”.



A delegação ucraniana deverá ser anunciada dentro de dias pelo secretário do Conselho ucraniano de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov.



Esta nova ronda negocial tripartida acontece semanas após as reuniões de Abu Dhabi do mês passado e do início de fevereiro que, apesar de terem sido elogiados por todos os lados como tendo sido “construtivas”, não impediram a continuação de bombardeamentos russos a infraestruturas energéticas ucranianas.



Nesta altura, 80% da Ucrânia está a ser afetada por cortes de energia, tendo o país perdido mais de metade da capacidade de produção, segundo a Amnistia Internacional.