Nova troca de tiros na fronteira entre a Índia e o Paquistão

Nesta atmosfera de barril de pólvora, o Conselho de Segurança da ONU apelou à "máxima contenção" dos dois países, que já travaram três guerras desde a sua sangrenta divisão em 1947.

Fronteira é o centro de todas as preocupações

Desde 1989, o lado indiano é palco de uma rebelião separatista. Os combates entre os insurretos e os 500 mil soldados indianos ali estacionados causaram dezenas de milhares de mortos.





c/ agências



No sábado à noite, as forças de segurança indianas e paquistanesas voltaram a trocar tiros."As nossas tropas responderam com armas ligeiras adequadas", disse a mesma fonte, sem mencionar quaisquer baixas.Este domingo, a marinha indiana publicou imagens de testes de mísseis antinavio efetuados por várias das suas embarcações.", disse uma fonte governamental ao jornalMuitos especialistas receiam uma reação militar de Nova Deli, enquanto a opinião pública nos dois países está exaltada.A Arábia Saudita afirmou estar a tomar "medidas para evitar uma escalada" entre os dois países. O Irão também se ofereceu como mediador.Sem esperar por uma reivindicação, a Índia culpou o Paquistão por este ataque, o mais mortífero contra civis na região de maioria muçulmana desde 2000.A Índia divulgou imagens de três dos alegados autores do tiroteio, dois deles são paquistaneses. Nova Deli, acusa-os de pertencerem a um grupo próximo do LeT, o movimento jihadista Lashkar-e-Taiba, com sede no Paquistão, já suspeito dos atentados que mataram 166 pessoas em Bombaim em 2008.Este domingo, o Ministério do Interior entregou todas as investigações à polícia federal indiana, a Agência Nacional de Investigação (NIA).“Todas as testemunhas estão a ser interrogadas em pormenor para reconstituir os acontecimentos que conduziram a um dos piores ataques da história de Caxemira”, declarou a NIA em comunicado.Paralelamente a esta investigação, o exército indiano destruiu com explosivos nove casas pertencentes a suspeitos do atentado, disse à AFP um agente da polícia sob condição de anonimato.Durante o seu discurso mensal na rádio, o primeiro-ministro ultranacionalista hindu Narendra Modi prometeu mais uma vez às vítimas do ataque que “será feita justiça”.No sábado, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif voltou a classificar as acusações indianas de "infundadas" e apelou a um "inquérito neutro" sobre os acontecimentos.A Linha de Controlo (LoC), a fronteira de facto entre os dois vizinhos, é o centro de todas as preocupações.Segundo a AFP, no posto fronteiriço de Attari-Wagah, atualmente encerrado, as famílias despedem-se das mulheres, primos e filhos obrigados a ficar do lado paquistanês.Em 2019, após um ataque mortal contra os seus soldados, a Índia efetuou um ataque aéreo contra o Paquistão, que retaliou.