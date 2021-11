Nova variante da Covid-19 deixa o mundo em alerta. O que se sabe sobre a Omicron?

Na quinta-feira, o ministro da Saúde da África do Sul anunciava que tinha sido detetada uma nova variante, a B.1.1.529.Apenas foi preciso um dia para ser detetado o primeiro caso na Europa e, desde aí, a nova variante tem vindo a espalhar-se rapidamente por todo o mundo, o que levou vários países a adotarem medidas de restrição.

O que se sabe sobre a nova variante?

Depois de ter sido detetada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como "de preocupação" a nova variante B.1.1.529 do coronavírus e designou-a pelo nome Omicron.Segundo a OMS,No total,

As 30 mutações da Omicron são cerca do dobro das encontradas na variante Delta, considerada altamente transmissível.

“Ainda não sabemos muito sobre esta variante. O que sabemos é que apresenta um número muito elevado de mutações. E a preocupação é que, quando existem tantas mutações, pode haver impacto na forma como o vírus se comporta”, referiu Maria Van Kerkhove, responsável pelo estudo da Covid-19 na OMS.

Em que países já foi detetada e que restrições foram impostas?

Na sexta-feira foi detetado o primeiro caso da variante Omicron na Europa. Essa primeira infeção foi diagnosticada na Bélgica. Desde então já foi detetada no Reino Unido, Itália, Alemanha, Austrália, Israel e Hong Kong. Os Países Baixos, que até agora tinham apenas casos suspeitos em investigação, confirmaram este domingo 13 casos de infeção da variante Omicron. Todos os casos são de passageiros que chegaram num voo da África do Sul no início desta semana.







Em França, apesar de ainda não ter sido confirmado oficialmente o primeiro caso da nova variante, o ministro da Saúde assume que é “muito provável” que já esteja a circular no país.

Perante esta nova ameaça, dezenas de países, um pouco por todo o mundo, decidiram suspender os voos oriundos de países da África Austral ou impor restrições aos seus passageiros.O Governo francês decidiu estender a suspensão de voos de sete países da África Austral. A proibição estava planeada para vigorar até meia-noite de domingo, mas foi estendida até à meia-noite de terça-feira.No Reino Unido, as autoridades incluíram na "lista vermelha" a África do Sul - onde foi detetada originalmente a nova variante -, Namíbia, Zimbabué, Botsuana, Lesoto e Essuatíni, a que agora se juntaram Angola, Moçambique, Malaui e Zâmbia.Entre as novas medidas anunciadas, figura ainda a obrigatoriedade de os viajantes vacinados que entrem no país fazerem um teste PCR em vez do de antigénio, como sucedia até aqui, e terem de ficar confinados até à chegada do resultado.A Austrália proibiu desde sábado a entrada a viajantes não australianos nem residentes no país que tenham visitado nos últimos 14 dias a África do Sul, Botsuana, Malauí, Moçambique, Namíbia, ilhas Seychelles e Zimbabué. Aqueles que têm permissão para entrar no país devem cumprir uma quarentena de 14 dias num centro designado pelas autoridades.Israel torna-se, assim, o primeiro país do mundo a proteger completamente as suas fronteiras desta nova variante.Nos EUA, apesar de ainda não ter sido confirmado nenhum caso da nova variante, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) e o Departamento de Estado recomendaram aos cidadãos norte-americanos que não viagem para a África Austral, depois da Casa Branca ter anunciado novas restrições de viagem em resposta à ameaça da Omicron.

E em Portugal?

A partir deste sábado, todos os passageiros oriundos de Moçambique, África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué são obrigados a cumprir uma quarentena de 14 dias após a entrada em Portugal.Para além de Portugal, também a República Checa e os Estados Unidos da América têm casos suspeitos de infeção com a nova variante em análise.

Nova variante pode comprometer a eficácia das vacinas?

Como virologista, acho isso muito pouco provável de acontecer ”, disse Pedro Simas em entrevista à RTP, lembrando que o importante é perceber se os infetados com a nova variante estavam ou não vacinados.No geral, os especialistas dizem que precisam de mais tempo para avaliar, mas defendem que não há ainda motivo para grande alarme. A Moderna desenvolverá rapidamente uma vacina candidata para uma dose de reforço específica para a variante Omicron ", disse a farmacêutica norte-americana no sábado.Também a Pfizer e a BioNTech divulgaram um comunicado no sábado, no qual explicam que os seus laboratórios já estão a analisar a variante para determinar se a sua vacina (uma das mais utilizadas nos Estados e na Europa) precisará de algum tipo de "ajuste".A Johnson & Johnson, que comercializa a sua vacina na Europa sob o nome de Janssen, disse que já está a testar a eficácia do seu produto "contra a nova variante de rápida disseminação que foi identificada na África do Sul".Também a norte-americana Novavax e a britânica AstraZeneca disseram estar a analisar o efeito das suas vacinas contra a nova variante.

Paralelamente, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) considerou ser "prematuro" para antever se será necessária a adaptação das vacinas contra a covid-19 "com uma composição diferente" para fazer face à nova variante, sobre a qual os dados ainda são "insuficientes".