Nova Zelândia. Dispara o número de mortos por consumo de cannabis sintética

Segundo o jornal The Guardian , os serviços de emergência de St. John recebem cerca de 30 chamadas por semana relativas a overdoses. Em 2014 a venda da droga foi proibida.





A Food and Drug Administration (FDA), devido ao elevado número de mortes, solicitou uma ação rápida para tirar asintética das ruas, uma vez que ainda continua a ser vendida nas ruas, embora seja proibida.“Vamos legalizar anatural para nos livrarmos de coisas sintéticas”, disse Ross Bell, diretor executivo da FDA numa entrevista à rádio New Zealand . Acrescentou também que a legalização danatural ajudaria a reduzir o consumo desintética.Dois partidos da Nova Zelândia propuseram projetos de lei para a legalização daterapêutica. De acordo com o Guardian, esta semana a Oposição Conservadora Nacional propôs um projeto para a legalização da droga, dez anos depois de se opor à mesma.A primeira-ministra do Partido Trabalhista, Jacinda Ardern, apoia a legalização para uso medicinal há anos.O projeto do Partido Nacional propõe que sejam utilizados produtos medicinais dee que sejam aprovados da mesma forma que os outros são. O acesso ao medicamento é decidido pelos médicos e o fabrico deve ser feito por especialistas.Simon Bridges, líder da oposição, disse: “Os neozelandeses merecem maior acesso a produtos medicinais de alta qualidade para aliviar o sofrimento, mas precisamos de ter um controlo legislativo correto.”Andrew McAllister foi um dos consumidores que morreu depois de fumar drogas sintéticas. “Eu pensei que ele estivesse a dormir, porque é o que normalmente fazem depois de fumar”, disse um dos amigos de McAllister. Depois de alguns minutos, chamaram a ambulância e fizeram uma reanimação cardiorrespiratória. McAllister acabou por morrer com um ataque cardíaco.Segundo o NewsHub , as pessoas optam por fumar drogas sintéticas porque são mais baratas do que os outros estupefacientes. Normalmente são usadas porque as pessoas estão em “circunstâncias vulneráveis e querem apenas esquecer o mundo”, disse Ross Bell, diretor da FDA.O ministro da Saúde, David Clark, disse que é “profundamente preocupante” o aumento do número de mortes. “As pessoas que estão a vender este tipo de substâncias ilegalmente e conscientemente estão a matar pessoas”, acrescentou.