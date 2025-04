Nova Zelândia integra Timor-Leste no regime de contratação para trabalho sazonal

"A partir de 28 de abril de 2025 (na segunda-feira), Timor-Leste será adicionado à lista de países elegíveis para participar no regime de Empregador Sazonal Reconhecido (RSE, sigla em inglês)", pode ler-se na página do executivo da Nova Zelândia.

O SER permite aos empregadores dos setores da horticultura e viticultura da Nova Zelândia contratar trabalhadores sazonais no estrangeiro, principalmente nos países do Pacífico.

"Os candidatos de Timor-Leste estarão sujeitos aos mesmos requisitos de saúde que todos os outros candidatos ao regime RSE. No entanto, como Timor-Leste não está na lista de países com baixa incidência de tuberculose, os candidatos terão de apresentar um certificado de raio-X do tórax juntamente com a sua candidatura", acrescenta a informação.

O secretário de Estado para a Formação Profissional e Emprego de Timor-Leste, Araújo Mendonça, esteve a semana passada na Nova Zelândia para terminar a formalização do acordo para o envio de trabalhadores e visitar as condições dos locais onde os timorenses irão trabalhar.

Em declarações à Lusa, em fevereiro, o secretário de Estado disse que numa fase inicial serão enviados 50 jovens timorenses.

Timor-Leste já tem assinado acordos laborais com a Austrália, Coreia do Sul e Japão.