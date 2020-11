Nova Zelândia. Nomeada primeira ministra dos Negócios Estrangeiros indígena

Nanaia Mahuta, que é maori - indígena da Nova Zelândia - tornou-se esta segunda-feira na primeira mulher a liderar a diplomacia do país e a primeira mulher indígena a ser ministra na Nova Zelândia.

As estreias não são novidade para Mahuta. Há quatro anos esta mulher indígena neozelandesa também já se tinha tornado na primeira mulher no parlamento do país a usar um moko kauae - uma tatuagem tradicional no queixo.











"Ela é alguém que constrói relacionamentos fantásticos muito, muito rapidamente, e esse é uma das principais funções de um ministro dos Negócios Estrangeiros", disse Ardern. "Basta ver o trabalho difícil que ela teve que realizar sobre, por exemplo, a pasta de governo local e que para mim demonstra as habilidades diplomáticas que precisamos para representar a Nova Zelândia no cenário mundial".

Mahuta foi uma escolha inesperada para o cargo, assumido até agora pelo líder do NZ First e também maori, Winston Peters, que perdeu as recentes eleições. Jacinda Ardern, a primeira-ministra neozelandesa, afirmou à CNN que Mahuta seria a primeira mulher a assumir o Ministério dos Negócios Estangeiros e que tinha já demonstrado a capacidade de construir relacionamentos., disse Ardern.



Ardern disse ainda que, enquanto primeira-ministra, trabalha em estreita colaboração com o ministro dos Negócios Estrangeiros e que, até agora, teve sempre uma "excelente relação de trabalho" com Mahuta.







"Tenho o privilégio de poder conduzir as conversações no espaço exterior", disse Mahuta quando foi noemada, de acordo com a emissora nacional Radio New Zealand.





Nanaia Mahuta foi eleita para o parlamento pela primeira vez em 1996, e já ocupou vários cargos desde então, incluindo o governo local e o desenvolvimento Maori.





"O que sabemos mais do que nunca no contexto da Covid-19 é que, como um país pequeno, precisamos de desenvolver as nossas relações e permanecer comprometidos com um sistema de comércio baseado em regras multilaterais que funcione para a Nova Zelândia. E, em um contexto de recuperação, precisamos de garantir que todos os benefícios sejam aprofundados para muito mais pessoas na nossa sociedade, e que uma agenda comercial progressiva consiga isso".



A eleita ministra dos Negócios Estrangeiros disse que ainda precisa de "colocar os pés debaixo da mesa" e ler o primeiro documento informativo, após o qual formará opiniões sobre uma das maiores questões de política externa: o relacionamento com a China.



"Estou a herdar o portfólio de um antecessor que tinha opiniões e, muitas vezes, as minhas opiniões vão se formar assim que eu ler o [briefing inicial] e receber alguns conselhos", disse ainda a nova ministra indígena.





"Mas o que posso dizer é que a Nova Zelândia é um país pequeno, valorizamos os muitos relacionamentos que temos em todo o mundo e continuaremos a trabalhar para o benefício do nosso país, dos nossos cidadãos e, certamente, de um ponto de visto do comércio, queremos ter um impacto real e desenvolver valor e oportunidade para os nossos negócios".



Nanaia Mahuta disse ainda que Peters deixou uma "enorme contribuição" não apenas para o Ministério, mas também para o Parlamento na sua longa carreira.