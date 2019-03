Nova Zelândia. Polícia Judiciária investiga viagem de atacante a Portugal

RTP17 Mar, 2019, 20:11 / atualizado em 17 Mar, 2019, 20:51 | Mundo

Na preparação do atentado, o autor do massacre passou por vários países numa viagem de sete anos, tendo estado em França, Espanha, mas também em território português. | Jorge Silva - Reuters

A Polícia Judiciária já está a investigar todos os registos de Breton Tarrant em Portugal. O terrorista, um australiano de 28 anos, matou meia centena de pessoas no ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia, na última sexta-feira.







Na preparação do atentado, o autor do massacre passou por vários países numa viagem de sete anos, tendo estado em França, Espanha, mas também em território português.





Minutos antes do ataque, Brenton Tarrant, enviou um documento à primeira-ministra, bem como às principais figuras da política neozelandesa e a cerca de 70 meios de comunicação social, onde se assume como defensor da ideologia de supremacia branca, fascista, anti-imigração e anti-Islão. O texto foi igualmente divulgado nas redes sociais do autor do atentado.







Com o título “A Grande Substituição” o "manifesto” de 74 páginas faz referência a uma teoria popular entre os movimentos de extrema-direita que alerta para os perigos da imigração dos povos não-europeus, ou a “submersão cultural dos povos europeus brancos pela imigração” de muçulmanos.







Sabe-se agora que o atacante terá procurado inspiração na História, ao ter visitado o Convento de Cristo, em Tomar, segundo revelaram as autoridades portuguesas. O monumento português está intimamente ligado à Ordem dos Templários, organização responsável pela expulsão dos muçulmanos da Europa.







Os Templários chegaram a território português no início do século XII, em 1128. Com o avanço da reconquista, já com D. Afonso Henriques como rei, estes tiveram um papel decisivo na formação do Reino de Portugal, tendo ajudado a derrotar o domínio árabe. Terá sido esta ligação histórica que atraiu o atirador australiano ao local, oito séculos depois.





Para já, as autoridades portuguesas não sabem quando é que o atacante esteve, ao certo, em Portugal, durante quanto tempo esteve, se esteve sozinho ou acompanhado, e o que fez exatamente.





O número de vítimas mortais do ataque de sexta-feira subiu para 50, depois de ter sido encontrado mais um corpo durante as investigações que decorreram nas duas mesquitas atacadas.





As equipas forenses continuam à procura de mais vítimas mortais. Há ainda registo de 50 feridos, dos quais 12 estão nos cuidados intensivos.





Breton Tarrant esteve no tribunal no sábado e foi acusado de homicídio. O atacante vai agora aguardar em prisão preventiva para ser novamente presente a um juiz no dia 5 de abril, data em que deverá ser alvo de novas acusações.