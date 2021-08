Nova Zelândia questiona estratégia Covid zero perante surto Delta

"É diferente de tudo que havíamos lidado até agora" diz Chris Hipkins, ministro neozelandês encarregue da resposta à Covid-19. A capacidade altamente contagiosa da variante Delta está a trocar as voltas à estratégia de bloqueios que tinha resultado até agora.







"É um vírus que pode tornar-se infecioso em 24 horas depois de alguém ser infectado. Isso altera as regras do jogo consideravelmente", sublinha Hipkins.





Acrescenta que "a escala de infeção e a velocidade com que o vírus se espalha é algo que, apesar de todos os melhores preparativos do mundo, colocou o nosso sistema sob pressão", citado na France 24.

Prolongamento do confinamento



O surto continua a crescer e centra-se nas cidades de Auckland e em Wellington, obrigando a um prolongamento do confinamento nacional, pelo menos até à próxima sexta-feira. Foram registados novos 107 casos de Covid-19.







As dúvidas na abordagem para o Covid zero sobre a vulnerabilidade das proteções existentes levanta "algumas grandes questões sobre qual é o futuro de longo prazo de nossos planos" refere Chris Hipkins citado pela BBC.







E relembra: "Em algum momento, teremos que começar a ser mais abertos no futuro".

Jacinda Arden aumentou as necessidades de proteção na medição de temperatura em todos os bares e restaurantes, assim como o uso obrigatório de máscaras em supermercados e farmácias. Em vigor estão também multas elevadas para as empresas que não cumprirem as regras.







A Neozelândia tem enfrentado a pandemia com um relativo sucesso devido à baixa mortalidade - registados 26 óbitos. A estratégia de eliminação da Covid-19 aplicada pelo executivo de Jacinda Ardern tem sido elogiada mas a primeira-ministra remete os louros para a população referindo-se como a "nossa equipa de cinco milhões".

Um quinto da população vacinada



De acordo com os dados do ministério da saúde neozelandez, apenas 20 por cento da população tem a vacinação completa. O país assume um dos últimos lugares entre os estados da OCDE, no que toca à taxa de inoculações.







A oposição tem questionado a lenta velocidade da vacinação e afirma que o surto expôs a falta de planeamento na vacinação em Wellington.







"A complacência do governo e a incapacidade de garantir o fornecimento e a entrega da vacina nos tornaram alvos fáceis, completamente vulneráveis à variante Delta" acusou o porta-voz do Partido Nacional da Oposição, Chris Bishop.





A Austrália também aplicou a estratégia Covid zero, mas os casos Delta continuam a aumentar.