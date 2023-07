Nova Zelândia. Tiroteio em Auckland a horas do início do Mundial Feminino de Futebol

(em atualização)





"Trata-se de uma situação assustadora para os moradores de Auckland que estavam a deslocar-se na manhã desta quinta-feira (diferença horária de 11 horas para Portugal Continental) para os seus locais de trabalho. Por favor, fiquem em casa e evitem viajar para o centro da cidade", pediu o presidente da câmara, Wayne Brown, num tweet.





O tiroteio terá ocorrido junto ao hotel onde está concentrada a seleção da Noruega menos com um balanço ainda não confirmado de dois mortos e seis feridos.



Este incidente terá ocorrido cerca das 7 horas locais, horas antes do jogo de abertura do Mundial Feminino entre as anfitriãs da Nova Zelândia com a seleção da Noruega.





Segundo a polícia de Auckland, agentes da sua força terão abatido um dos autores dos disparos, um homem de 24 anos de idade.