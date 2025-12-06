Novas chuvas torrenciais e fome ameaçam Sri Lanka e Indonésia

A série de tempestades tropicais e chuvas de monção que atingiram esta região da Ásia matou cerca de 1.770 pessoas na Indonésia, Sri Lanka, Malásia, Tailândia e Vietname.

Entre elas, 883 pessoas morreram na ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, de acordo com um balanço divulgado hoje pela agência indonésia de gestão de catástrofes, com outras 520 ainda desaparecidas.

O número de mortos pode aumentar ainda mais devido à fome que ameaça as aldeias e "zonas que permanecem inacessíveis em regiões remotas de Aceh", alertou o governador da província.

Muzakir Manaf sublinhou que a província foi "completamente destruída de norte a sul, das estradas para o mar".

"Muitas pessoas precisam de bens básicos de primeira necessidade", disse à imprensa. "As pessoas não estão a morrer por causa das cheias, mas sim de fome", acrescentou.

Segundo a agência meteorológica da Indonésia, a chuva pode regressar hoje às províncias de Aceh e Sumatra do Norte, onde a água e a lama soterraram casas.

O Sri Lanka, que solicitou ajuda internacional esta semana, confirmou de 607 mortos e 214 desaparecidos, no que o Presidente Anura Kumara Dissanayake descreveu como o pior desastre natural que o país já enfrentou.

Mais de dois milhões de pessoas, quase 10% da população, foram afetadas.

Os sobreviventes receberão até dez milhões de rupias (28 mil euros) para comprar terrenos em locais mais seguros e construir uma nova casa, prometeu o Ministério das Finanças, em comunicado na sexta-feira à noite.

O Governo está também a oferecer um milhão de rupias (quase 2.800 euros) de indemnização aos familiares de cada pessoa morta ou incapacitada.

O Centro de Gestão de Desastres de Sri Lanka informou que mais de 71 mil casas foram danificadas e que se esperava mais chuva hoje.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse estar a analisar um pedido do Sri Lanka de mais 200 milhões de dólares (172 milhões de euros), além da parcela de 347 milhões de dólares (298 milhões de euros) que o país já deveria receber este mês.

O número total de mortes subiu para 276 na Tailândia, onde as autoridades estimam que quatro milhões de pessoas tenham sido afetadas pelo mau tempo, enquanto inúmeras ruas permanecem inundadas em sete províncias do sul.

A época de tempestades tropicais e tufões está a revelar-se particularmente severa este ano para estes países, e os especialistas atribuem a intensidade ao aquecimento dos oceanos, enquanto o seu impacto devastador está ligado à desflorestação e à falta de planeamento urbano, entre outros fatores.