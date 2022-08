Novas regras agravam tensão na fronteira entre Sérvia e Kosovo

Foram disparados tiros contra a polícia.



Em causa estão as novas regras, entretanto adiadas, de entrada na fronteira.



As medidas obrigam que qualquer pessoa que entre no Kosovo com um cartão de identificação sérvio fique com um documento temporário enquanto estiver no Kosovo.



Pristina exige ainda que dentro de dois meses, as placas de matrícula deixem de ser sérvias e passem a ser emitidas pelo Kosovo.



Os cerca de 50 mil sérvios do Kosovo não reconhecem a autoridade nem a independência do Kosovo e permanecem leais à Sérvia.