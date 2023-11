Novas sanções europeias a Moscovo visam diamantes e negócios de 47 indivíduos

Esta nova ronda de sanções visa sufocar a força comercial da Rússia e é a mais recente de uma série de medidas destinadas a restringir as ações agressivas do país.







No 12.º pacote de sanções contra Moscovo, a ser discutido na sexta-feira pelos 27 países-membros, a Comissão Europeia propõe uma proibição de importações de bens e tecnologias russas que possam aumentar as capacidades industriais do país, incluindo a circulação na UE de uma série de metais e pedras preciosas.







As sanções também se estendem à importação do gás liquefeito de petróleo da Rússia e ainda ao reforço da implementação de um teto de preço para o petróleo russo, declararam na quarta-feira os diplomatas da UE.



Diamantes russos



No reforço das sanções contra Moscovo, a Comissão defende a proibição total da venda na UE, de diamantes russos em bruto a partir de 1 de janeiro de 2024, bem como de joias com pedras preciosas provenientes das minas da Sibéria.







Para garantir a origem dos diamantes maiores que um determinado tamanho, a Comissão Europeia propõe a aplicação do registo blockchain como medida de monitorização, a partir de março. Desta forma, a medida impedirá as importações de diamentes russos processadas em países terceiros, argumentaram fontes diplomáticas da UE.





O blockchain é um processo de certificação para bens de luxo que inclui o histórico e a origem da produção. O mecanismo de monitorização deverá ser coordenado com os países do G7, que inclui os Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Japão.







Se esta medida for aprovada, os cofres do Kremlin perderão, por ano, mais de 4,5 mil milhões de euros, sublinha a UE.



Evasão das sanções



A Comissão Europeia também está a tomar medidas para evitar a evasão das sanções.







Entre os 47 indivíduos que a Comissão pretende adicionar à lista de medidas punitivas a Moscovo, está Ilya Medvedev, cujo nome e data de nascimento coincidem com os dados do único filho do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Ilya está associado a orquestrar alegadas campanhas de desinformação e propaganda na Ucrânia.



Além de visarem indivíduos, as sanções propostas abrangem uma ampla rede de empresas e organizações russas em vários setores.







Nessa lista está ainda a prima do atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, Anna Tsivileva, que preside à fundação “defensores da pátria” que apoia os soldados russos que lutam na Ucrânia.



Apontados pela Comissão estão também a indústria de armamento, empresas de TI ligadas aos serviços de segurança do FSB e funcionários eleitorais que trabalham na Ucrânia ocupada. A rede também varre grupos militares privados como o Grupo Wagner e organizações patrióticas acusadas de “militarizar crianças ucranianas”.

Petróleo



A proposta dedicada ao preço do petróleo implica que as empresas de transporte marítimo passem a detalhar os custos de transporte e seguro das cargas petrolíferas russas que transportam. Esta medida pretende reforçar a implementação do limite máximo do preço do combustível, fixado pelo G7 em 60 dólares por barril de petróleo bruto.



O limite de preço é agora amplamente contornado pela frota paralela de petroleiros da Rússia, segundo analistas de transporte marítimo.



“A lógica de impor mais transparência é evitar que as companhias marítimas escondam o preço real do petróleo transportado pelo petroleiro, fundindo-o com os custos de transporte e seguro”, explicou um diplomata da UE, citado na Reuters.



A máquina de guerra russa

Na mira da Comissão Europeia estão também as empresas que apoiam a máquina de guerra russa.





Por exemplo, a AlfaStrakhovanie e o Complexo de Aviação Ilyushin são apontados na lista, assim como a empresa que desenvolve e opera o sistema de navegação russo Glonass, concorrente do GPS dos EUA.







O Complexo de Aviação Ilyushin é fabricante líder de aeronaves que produz o avião de transporte militar Il-76, usado regularmente por pessoal e equipamento militar russo.







A AlfaStrakhovanie, por sua vez, é considerada a maior seguradora privada da Rússia e está incluída na lista da UE por fornecer contratos de seguro ao Ministério russo da Defesa e empresas da indústria militar, bem como veículos militares utilizados pela guarda nacional russa na Ucrânia.





O acordo sobre um pacote final das medidas deverá demorar algumas semanas, uma vez que as propostas exigem o apoio unânime de todos os 27 Estados da UE.