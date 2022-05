Novas variantes covid-19 desafiam a imunidade de grupo

Edwin Michael, epidemiologista do Centro Global de Doença Infeciosa da Universidade da Flórida, explicou que. Neste cenário, apesar de ter mais variantes, o vírus pode estar a perder a força.Com os surtos de 2021 e 2022, houve pelo mundoHouve a variante Delta, a mais virulenta e que levou à maior onda de infeções e mortes, numa altura em que a vacinação entrava em ação. No fim de 2021, apareceu Ómicron, detetada primeiramente no Botswana e na África do Sul. Uma variante ainda mais transmissível, mas sem o mesmo número de mortes da Delta.e como os sistemas imunitários começaram a defender-seAs infeções prévias em muitos milhões de pessoas também ajudaram e a Ómicron acabou por não ter o resultado que muitos esperavam que pudesse ter. Na altura do aparecimento desta variante, já mais de oito mil milhões de pessoas pelo mundo tinham a primeira dose da vacina, um número que já subiu consideravelmente até hoje.Com a imunidade a fazer o seu trabalho,. No pior dia de casos mortais durante a Ómicron morreram 13 mil pessoas, menos cinco mil do que com a variante Delta.Este é o terceiro ano da pandemia e com mais imunidade haverá maior número de variantes a surgir com o tempo o que levará também a uma maior transmissibilidade. A imunidade encoraja à mutação, o que leva ao aumento de imunidade, com o aumento de anticorpos depois de uma infeção ligeira de covid-19., como é o caso de Jesse Bloom, investigador do Centro de Investigação de Cancro Fred Hutchinson, em declarações aoO pior cenário diz-nos que teremos de adaptar-nos a novas variantes e subvariantes a uma velocidade cada vez maior, mas também já há maneiras de lidar com o vírus que no início de 2020 colocou o mundo em sobressalto.“Os mutantes (da Ómicron) não parecem ser tão patogénicos como a Delta”, explicou Stephanie James, diretora de um laboratório de testes à covid do Colorado. A menos que no futuro apareça uma nova variante que volte a questionar todo o trabalho realizado pela indústria farmacêutica nos últimos dois anos,