Nove bebés gémeos do Mali sobrevivem à primeira semana

“Estou muito feliz”, reagiu o pai em entrevista à BBC África. “A minha mulher e os bebés estão bem”, revelou ainda. As cinco meninas e os quatro meninos sobreviveram e vão ficar em incubadoras sob observação durante os próximos dois a três meses.







Passada uma semana do nascimento ainda não há notícias de complicações, a primeira vez que tal sucede com nove gémeos, nascidos às 30 semanas. Um outro caso, mas de óctuplos, nos EUA, continua a deter o recorde de sobrevivência: 12 anos.



O parto, de cesariana, deu-se dia 4 de maio, na Clínica Ain Borja, em Casablanca, Marrocos, para onde Halima foi transferida mal o Governo do Mali soube da sua gravidez múltipla e após se concluir que não existiam no país os cuidados necessários.

À agência AFP, o professor Youssef Alaoui, diretor clínico da Clínica Ain Borja, considerou o caso “extremamente raro, excecional”. Uma equipa de 10 médicos e de 25 paramédicos assistiu o parto, revelou.Fanta Siby, ministra da Saúde do Mali, felicitou as equipas médicas de ambos os países pelo “feliz desfecho”.

Recorde mundial

Em 2009, Nadya Suleman teve oito bebés nos Estados Unidos e detém para já o recorde do Guiness para o maior número de crianças a sobreviver num único parto. Todos cresceram e têm agora 12 anos.

Há registo de duas outras gravidezes humanas de nove gémeos, na Austrália em 1971 e na Malásia em 1999, mas nos dois casos os bebés sobreviveram apenas alguns dias.. Os médicos do país da África Ocidental ficaram preocupados com a saúde da mãe e com a sobrevivência das crianças, o que levou o Governo maliano a intervir.Após duas semanas de internamento na capital, Bamako, decidiu-se a 30 de março que a melhor alternativa seria transferir Halima para Marrocos, quando esta estava de 25 semanas, revelou a ministra Fanta Siby.No Mali, o marido de Halima, Kader Arby, diz que está em contacto constante com ela e também que não está preocupado com o futuro da família.Não estou preocupado com isso. Quando o todo-poderoso faz algo, Ele sabe porquê”, explicou à BBC África.Kader Arby revelou ainda que a família se sente esmagada com todo o apoio que tem recebido.“Toda a gente me ligou! Toda a gente me ligou! As autoridades malianas telefonaram a felicitar-nos. Agradeço-lhes… Até o Presidente me ligou”, referiu o pai dos nove gémeos.

Tratamento hormonal

, como sucedeu com os óctuplos Suleman.Não foi divulgado se esse foi o caso de Halima, mas o ginecologista queniano Bill Kalumi, do Hospital Nacional Kenyatta, afirmou à BBC que essa é a explicação mais plausível.Em África, medicamentos estimulantes da ovulação são prescritos às mulheres que mostram dificuldade em engravidar após um tratamento hormonal contracetivo, o que pode resultar na libertação de vários óvulos num ciclo, em vez de apenas um, explicou Kalumi,

As gravidezes múltiplas são um enorme risco para mãe e fetos. Nos países onde o aborto é legalizado, as mulheres a quem isso sucede são aconselhadas a sacrificar um ou mais bebés para aumentar a possibilidade de sobrevivência dos restantes.

Na maioria das gravidezes múltiplas o parto é prematuro, o que aumenta o risco de malformações dos fetos.







Os pulmões dos bebés nascidos antes das 37 semanas ainda não estão completamente formados e o sistema imunitário é extremamente fraco, o que aumenta o risco de infeções, como septicémia.

As crianças nascidas de gravidezes múltiplas são também mais suscetíveis de desenvolver paralisia cerebral, que afeta o movimento.