Nove das 15 regiões de Espanha afetadas voltaram a ter eletricidade

Segundo a empresa, há já eletricidade em várias zonas da Catalunha, Aragão, País Basco, Galiza, Astúrias, Navarra, Castela e Leão, Extremadura e Andaluzia, todas no norte, sul e oeste de Espanha.

A Red Eléctrica, segundo um comunicado, continua "a trabalhar em coordenação com as empresas do setor para retomar paulatinamente o serviço em todo o território" continental de Espanha.

A empresa lembra que "o sistema elétrico" teve hoje de manhã "um zero energético na Espanha peninsular e Portugal".

Após o apagão, que ocorreu por volta das 11:30 de Lisboa, a Red Eléctrica anunciou que restaurar o fornecimento de energia em Espanha levaria entre seis e 10 horas.

A empresa escusou-se a avançar causas do apagão, mas adiantou ser um "incidente excecional", provocado por uma flutuação muito brusca no fluxo de energia da rede, de origem desconhecida, que provocou a desconexão de Espanha do restante sistema elétrico europeu.

A falha de energia atingiu toda a Espanha e Portugal, além de algumas zonas de França, deixando inoperacionais redes de metropolitano e comboios, linhas telefónicas, semáforos e caixas multibanco.

O Governo espanhol revelou que a circulação de comboios de média e longa distância, que está totalmente parada, não deverá ser retomada hoje.