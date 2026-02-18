Nove detidos em França após a morte de estudante de extrema-direita



Quentin Deranque, um estudante de matemática de 23 anos, morreu no hospital no sábado, dois dias depois de ter sido espancado e pontapeado na cabeça por um grupo de jovens mascarados em Lyon.



Segundo a AFP, há vários anos que Lyon é conhecida como um refúgio para grupos de extrema-direita, vários dos quais já foram dissolvidos, e palco de frequentes confrontos com ativistas antifascistas.



O Némésis indicou concretamente a organização La Jeune Garde (Jovem Guarda), dissolvida por decreto governamental em 2025.

Esquerda radical pressionada



"Expressamos a nossa consternação, mas também a nossa empatia e compaixão pela família e amigos de [Deranque]. Já dissemos dezenas de vezes que nos opomos a todas as formas de violência", declarou.

"Não aceitamos que a violência física, seja qual for a sua origem, seja utilizada para resolver conflitos. Aqueles que estão a explorar esta tragédia para nos difamar devem parar", reagiu Mathilde Panot, líder parlamentar da LFI.





(LFI na sigla em francês). Outros seis são suspeitos de terem participado na violência e três de terem prestado apoio, avançou à AFP uma fonte próxima da investigação, acrescentando que poderão ocorrer outras detenções.Na segunda-feira, o procurador-geral Thierry Dran informou em conferência de imprensa queDescrito pela família como um "ativista pacífico", Deranque esteve envolvido no movimento radical de extrema-direita e em várias das suas fações.O crime ocorreu após uma pequena manifestação de feministas de extrema-direita – que Deranque deveria estar a ajudar a proteger – no Instituto de Estudos Políticos (IEP) da cidade, conhecido como Sciences-Po.: um sobre uma concentração de cerca de meia centena de pessoas a fazerem saudações nazis e outro após a descoberta de cruzes suásticas e grafitis antissemitas na Praça da República, no centro da capital francesa.por integrar a equipa de segurança que o protegia durante um protesto contra uma conferência realizada por Rima Hassan, eurodeputada do França Insubmissa.Raphaël Arnault, fundador do extinto grupo de extrema-esquerda Jovem Guarda, declarou na terça-feira que iniciou um processo para rescindir o contrato de Jacques-Elie Favrot, que já suspendeu todas as suas atividades parlamentares."Cabe agora à investigação apurar as responsabilidades", acrescentou o deputado.A notícia mais chocante é que, entre os nove detidos, está Jacques-Elie Favrot, um jovem que trabalhava como assistente parlamentar na Assembleia Nacional em Paris para um deputado do França Insubmissa (LFI).No domingo, Mélenchon afirmou que o seu partido "não tem nada a ver com esta história. Aqueles que nos acusam estão a cometer difamação".Reiterou a sua oposição à violência na política, que, segundo ele, "diminui" a luta. "Na violência, seja defensiva ou ofensiva, nem todos os golpes são permitidos", acrescentou, referindo-se a vídeos que mostravam homens a serem espancados no chão.Jean-Luc Mélenchon acrescentou ainda que não aceita as lições" do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, que pediu ao partido que "limpasse a casa", segundo a AFP.O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, que no domingo culpou a extrema-esquerda pela morte do jovem, declarou que "a Jovem Guarda mata e a França Insubmissa deveria condená-la" em vez de a considerar "uma organização aliada".