Nove detidos na Grécia por suspeita de envolvimento em naufrágio

Pelo menos, nove pessoas foram detidas pela polícia, na Grécia, por suspeitas de envolvimento na mais recente tragédia no Mediterrâneo. Depois da morte de 78 pessoas no mar, as autoridades gregas efetuaram buscas e detenções relacionadas com este naufrágio.