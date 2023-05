Nove estados da Venezuela em alerta devido ao mau tempo

O mau tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Inameh), foi ocasionado pela passagem de duas ondas tropicais, e as rádios locais dão conta que as chuvas estão a afetar os estados venezuelanos de Barinas, Carabobo, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Zúlia, e o Distrito Capital.

As fortes chuvas provocaram inundações em várias localidades da cidade de Valência e municípios do Estado de Carabobo, onde a população fala de ruas intransitáveis e de pelo menos 600 casas inundadas.

Ainda no estado de Carabobo, as chuvas afetaram os bairros La Isla, La Unidad, La Envídia, José Leonardo Chirinos (sul de Valência) devido ao transbordo das ribeiras de La Yuca, La Mirandina e Corralito.

Na cidade de Caracas (Distrito Capital), as chuvas causaram o bloqueio de ruas, queda de árvores e inundações em Chacao, Cátia, Plaza Venezuela, Bello Monte, Parque Central, Altamira, La Urbina e La Florida.

Através do Twitter, o ministro do Interior e Justiça da Venezuela, Remígio Ceballos, anunciou que os organismos de segurança e responsáveis das Forças Armadas Bolivarianas estavam a realizar operações em várias regiões do país, em particular em Barinas, Carabobo, Zúlia, Trujillo e Portuguesa, os estados mais afetados.

Um vídeo divulgado na internet dá conta da situação em Barinas, onde o transbordo de várias ribeiras deixou intransitáveis várias localidades e inundou instituições educativas, o Aeroporto Luísa Cáceres de Arismendi e a sede local do Serviço de Migração e Estrangeiros (Saime).

Em Táchira, o mau tempo causou danos em campos agrícolas, e em Mérida, registaram-se várias derrocadas nas estradas.

O governo venezuelano ativou, sábado, uma comissão presidencial para prever os efeitos locais do fenómeno El Niño e coordenar ações de prevenção e sensibilização.