Nove militares na reserva condenados por tortura durante a ditadura no Uruguai

Indiciados em outubro de 2023, os nove oficiais foram acusados de crimes de privação ilegal da liberdade, abuso de poder e agressão qualificada por terem detido as vítimas sem mandado judicial e as terem submetido a tratamento cruel.

Os oficiais militares reformados foram condenados hoje a penas de prisão que variam entre os onze e os quinze anos e meio no julgamento conhecido como "Caso Roslik".

Em 29 de abril de 1980, as Forças Armadas uruguaias realizaram uma grande operação na cidade de San Javier, durante a qual um grupo de homens, incluindo o médico Vladimir Roslik, foi raptado e torturado.

Roslik foi libertado em julho desse ano, mas permaneceu sob vigilância e ameaças.

Na madrugada de 15 de abril de 1984, Roslik foi novamente raptado noutra operação militar e, juntamente com outras pessoas, foi levado para o 9.º Batalhão de Infantaria da cidade de Fray Bentos, onde foi torturado.

Roslik morreu no dia seguinte em consequência da tortura, e o seu caso é conhecido --- entre outras razões --- por ser o da última pessoa morta durante a última ditadura cívico-militar do Uruguai, entre 1973 a 1985.

Além disso, a morte de Roslik não pode ser imputada porque um tribunal de recurso decidiu que a questão já tinha sido julgada.

No entanto, o Ministério Público foi autorizado a investigar todos os acontecimentos ocorridos nesse período (1984) em relação a outras vítimas e à operação de 1980.

Tudo isto está relacionado com a perseguição da colónia de San Javier, localizada no departamento (província) de Río Negro e reconhecida como a principal comunidade russa no Uruguai.

Nas suas alegações finais, apresentadas na sexta-feira, o procurador especializado em crimes contra a humanidade, Ricardo Perciballe, afirmou que "em abril e maio de 1980, dezenas de pessoas foram ilegalmente privadas da sua liberdade, incluindo adolescentes".

Acrescentou que, em 1984, foi detido um outro grupo, do qual Roslik fazia parte, e que "morreu em consequência da tortura que sofreu".