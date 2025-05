Nove mortos após naufrágio de quatro barcos no sudoeste da China

Um balanço anterior divulgado pela agência de notícias oficial chinesa dava conta de três mortos.

O acidente ocorreu domingo, quando rajadas de vento inesperadas fizeram virar quatro barcos no rio, lançando 84 pessoas à água.

A Administração Meteorológica da China tinha alertado para a ocorrência de chuvas torrenciais no sul e sudoeste do país, incluindo na província de Guizhou.

De acordo com o centro local de resgate, nove pessoas morreram e 70 estão a receber cuidados médicos, encontrando-se fora de perigo. Quatro escaparam ilesas.

No que diz respeito ao desaparecido, as autoridades provinciais destacaram cerca de 500 operacionais, incluindo da polícia, dos bombeiros e pessoal médico, para coordenar os trabalhos de resgate e salvamento, noticiou a Xinhua.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse no domingo que "todos os esforços possíveis" devem ser feitos para procurar os desaparecidos e ajudar os feridos. Pediu, além disso, uma "gestão adequada" dos assuntos relacionados com as vítimas e apoio às famílias.