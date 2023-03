Nove mortos e 15 feridos em confrontos entre cartéis de droga no México

Agentes do Ministério Público encontraram um veículo queimado com cinco homens mortos a tiro, na estrada que liga os municípios de Coalcoman e Chinicuila, tendo um sexto corpo sido encontrado a poucos metros de distância, indicou a Procuradoria-Geral do estado.

Num outro incidente, a Guarda Civil (polícia estatal) disse que dois grupos de presumíveis assassinos contratados confrontaram-se com espingardas de grande calibre no município de Uruapan, no centro de Michoacan.

No confronto, ocorrido em duas áreas residenciais, três elementos dos grupos foram mortos.

Agentes da Guarda e do Exército mexicano detiveram 15 homens armados com espingardas de assalto, pistolas e coletes à prova de bala.

Os 15 detidos foram entregues à Procuradoria-Geral da República (FGR), onde os agentes estão a investigar a que grupos de tráfico de droga pertencem.

Em Michoacan, o cartel Jalisco-Nova Geração (CJNG), os Cartéis Unidos, o cartel Tepalcatepec, o cartel Zicuirán e os Cavaleiros Templários, entre outros, travam uma guerra pelo controlo da produção e do tráfico de droga.