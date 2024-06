Nove mortos em ataque a autocarro com peregrinos hindus em Caxemira

"As primeiras informações sugerem que foi feita uma emboscada e dispararam contra o autocarro", declarou um responsável da polícia, Mohita Sharma.

"O condutor perdeu o controlo e o veículo caiu. Nove pessoas morreram e 33 estão feridas", precisou, adiantando que as operações de resgate terminaram.

O autocarro dirigia-se do santuário hindu de Shiv Khori para a cidade de Katra, a mais de duas horas de distância.

O ataque ocorreu perto da cidade de Reasi, no sul do território disputado pela Índia e pelo Paquistão.

Até ao momento nenhum grupo insurgente reivindicou o ataque, que ocorreu cerca de uma hora antes da tomada de posse do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para um terceiro mandato à frente do Governo.

A Caxemira está dividida entre a Índia e o Paquistão desde a sua independência em 1947 e ambos reivindicam todo o território.

A Índia acusa regularmente o Paquistão de apoiar e armar os rebeldes, uma acusação rejeitada por Islamabad.

Os grupos rebeldes travam uma insurreição desde 1989 e exigem a independência ou uma fusão com o Paquistão. O conflito causou dezenas de milhares de vítimas.

Mallikarjun Kharge, presidente do Partido do Congresso, oposição, condenou na rede social X o "atroz ataque terrorista" e considerou que "a propaganda arrogante que se orgulha de trazer a paz e a normalidade soa a vazio", no que pode ser interpretado como uma alusão a Modi.

As eleições gerais, realizadas entre abril e junho, foram o primeiro exercício democrático na Caxemira administrada pela Índia desde que o governo de Modi, um nacionalista hindu, pôs fim ao seu estatuto de semi-autonomia em 2019.

EO // ZO