Nove mortos em explosão em fábrica no sul do Brasil

O acidente ocorreu por volta das 06:00 da manhã (10:00 em Lisboa), na região metropolitana de Curitiba, capital do estado do Paraná, de acordo com a porta-voz dos bombeiros Luisana Guimarães.

Imagens divulgadas pelos bombeiros, após dominarem o incêndio, mostravam um terreno imenso coberto de destroços.

"Não há mais esperança de encontrar sobreviventes entre as nove pessoas que estavam no local", disse à imprensa o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Durante várias horas, equipas de resgate auxiliadas por cães participaram nas buscas. Sete feridos foram atendidos em hospitais próximos.

"A área da explosão foi destruída. Num raio de cerca de 1,5 quilómetros, casas foram atingidas, com vidros quebrados, estruturas danificadas, uma enorme onda de choque", disse o porta-voz.

As causas do acidente estão a ser investigadas, indicaram os dirigentes da empresa Enaex Brasil, proprietária da fábrica, em conferência de imprensa.

A empresa está a implementar um plano de emergência para prestar apoio psicológico às vítimas e às famílias, acrescentaram.

De acordo com as autoridades, os habitantes de várias localidades vizinhas ouviram a explosão.