Nove peças terão sido roubadas do museu do Louvre em Paris - `media`

Uma das joias roubadas, a coroa da imperatriz Eugénia, foi encontrada nas proximidades do museu parisiense, danificada, indicou uma fonte próxima do dossiê à agência de notícias France-Presse (AFP).

A coroa da mulher de Napoleão III é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, de acordo com a descrição divulgada `online` pelo Louvre.

O museu encontra-se encerrado devido ao assalto ocorrido na Galeria d`Apollon, onde está exposta parte das joias da coroa francesa.

A segurança e o quadro de funcionários do Louvre estão sob escrutínio, acrescentou a AP.

O assalto ocorreu entre 09:30 e 09:40 (08:30 e 08:40 em Lisboa), quando criminosos entraram no museu localizado no coração da capital francesa e roubaram vários objetos de arte antes de fugir, de acordo com as autoridades francesas.

Foi já aberta uma investigação por roubo organizado e conspiração criminosa pela polícia francesa, disse o ministro do Interior, Laurent Nunez, à AFP, acrescentando que "o valor dos prejuízos causados pelo roubo está ainda a ser calculado".

A ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, foi a primeira governante a anunciar o assalto, na rede social X.

"Um assalto ocorreu esta manhã na abertura do Museu do Louvre. Não houve feridos. Estou no local com a equipa do museu e a polícia. As investigações estão em curso", escreveu.

A ministra da Cultura e o ministro do Interior deslocaram-se ambos ao Museu do Louvre.

O Louvre, que recebeu quase nove milhões de visitantes em 2024, 80% dos quais estrangeiros, anunciou na rede X que ia permanecer "fechado hoje por motivos excecionais", numa mensagem também transmitida em inglês.

Vários museus franceses foram recentemente alvos de roubos e furtos, o que expôs possíveis falhas nos sistemas de segurança e vigilância.

Em meados de setembro, objetos de ouro nativo foram roubados durante um arrombamento no Museu Nacional de História Natural de Paris, causando uma "perda inestimável" para a pesquisa e o património.

O roubo envolveu vários objetos de ouro nativo, na sua forma natural, disse o museu, avaliando os prejuízos em perto de 600.000 euros.

Também em setembro passado, um importante museu de porcelana em Limoges, no centro de França, foi assaltado, tendo os danos sido estimados em 6,5 milhões de euros.