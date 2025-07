Novo ataque aéreo israelita em Sweida (sul) - agência SANA

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos adiantou que teria sido atingido um grupo de beduínos, comunidade que nos últimos dias protagonizou intensos confrontos com a minoria drusa local, que Israel apoia.

As forças israelitas não confirmaram até ao momento aquele que seria o seu primeiro ataque na Síria desde a retirada, durante última a noite, das forças governamentais sírias de Sweida, para onde tinham sido mobilizadas em apoio aos beduínos sunitas.

A retirada era exigida por Israel após confrontos entre combatentes drusos e tribos beduínas que causaram cerca de 600 mortos, segundo uma ONG.

Israel bombardeou posições das forças sírias em Sweida (sul) e também fez dois ataques na capital, Damasco, nomeadamente ao quartel-general do exército sírio e ao palácio presidencial.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), pelo menos 15 membros das forças sírias foram mortos em ataques israelitas.

Os ataques israelitas, alegadamente em apoio à minoria drusa envolvida em confrontos com sunitas beduínos e o exército sírio, foram condenados pelo Governo sírio e pela comunidade internacional.

Após os confrontos entre a comunidade drusa e as tribos beduínas em Sweida, que começaram no domingo, as forças do Governo sírio e os seus aliados foram enviados na terça-feira para a região, anteriormente controlada por combatentes drusos locais.

O OSDH, grupos drusos e outras testemunhas acusaram as forças de segurança sírias de inúmeros abusos.

O Departamento de Defesa (Pentágono) norte-americano afirmou hoje que Washington não apoiou os ataques israelitas na Síria, durante confrontos que fizeram quase 600 mortos em poucos dias no sul do país do Médio Oriente.

"No que diz respeito à intervenção e à atividade de Israel, os Estados Unidos não apoiaram os recentes ataques israelitas", declarou à imprensa a porta-voz do Pentágono, Tammy Bruce.

A Casa Branca destacou hoje o papel dos Estados Unidos no refrear das hostilidades na Síria, após ter intermediado uma trégua em vigor desde a última madrugada.

"Desde que os Estados Unidos se envolveram no conflito, foi possível provocar um desanuviamento", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Segundo Leavitt, as autoridades sírias concordaram em "retirar as suas tropas da região onde os confrontos estavam a ter lugar" e Washington continua "a acompanhar a situação muito ativamente".