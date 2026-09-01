Novo ataque russo contra região de Kiev faz mais de uma dezena de mortos

O ataque desta noite na região de Kiev voltou a ser de grande escala. Morreram 12 pessoas, a maioria são trabalhadores da ferroviária pública ucraniana, Ukrzaliznytsia, segundo anunciado pela própria empresa. O ataque russo desta madrugada teve as infraestruturas ferroviárias entre os principais alvos.

Outras três pessoas morreram em ataques a infraestruturas industriais e a um posto de abastecimento na localidade de Borispil, perto de Kiev.

"O ataque com mísseis balísticos causou a morte a sete pessoas, seis das quais eram nossos funcionários. Um colega está hospitalizado, ferido", começou por escrever de madrugada o chefe das Ferrovias Ucranianas, Oleksandr Pertsovskyi, no Facebook, relatando também "danos significativos".

Vários edifícios residenciais sofreram danos devido à queda de drones ou mísseis russos na região.

A guerra de desgaste da Rússia contra a Ucrânia já dura há vários dias, com a entrada de novos drones no conflito - os drones com propulsão a jato.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andri Sibiga, escreveu na rede social X que o novo ataque contra Kiev demonstra que, ao contrário do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que propõs um cessar-fogo e solicitou uma reunião entre os presidentes para discutir o fim da guerra, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, não está interessado na paz.

Sibiga apelou para que se intensifique a pressão sobre a Rússia com a aprovação, pelo parlamento dos EUA, de uma lei promovida, entre outros, pelo falecido senador republicano próximo do líder norte-americano Donald Trump, Lindsey Graham, que conferiria poderes adicionais ao Presidente para impor sanções secundárias sob a forma de direitos aduaneiros a quem continuar a financiar o esforço de guerra russo através da compra de petróleo.

O chefe da diplomacia ucraniana apelou também a novas sanções internacionais que afetem a capacidade da Rússia de continuar a produzir mísseis balísticos e instou os parceiros a destinarem os ativos russos congelados, sobretudo na União Europeia, à ajuda à Ucrânia.

O Ministério russo da Defesa confirmou, entretanto, "um ataque maciço durante a noite com armas de longo alcance e alta precisão e veículos aéreos não tripulados". Os alvos foram instalações da indústria militar ucraniana, o setor energético e estruturas ligadas à produção de misseis e drones.



A Rússia atingiu ainda infraestruturas portuárias na região de Odessa.

As forças russas têm atacado Kiev de forma praticamente ininterrupta desde quinta-feira, sobretudo com drones, numa campanha de bombardeamentos dirigida principalmente contra armazéns de supermercados e outras empresas dedicadas ao comércio a retalho.

Rússia alertou estrangeiros sobre agravamento dos ataques contra Kiev

A Rússia voltou a alertar os diplomatas e os cidadãos estrangeiros a abandonarem a cidade Kiev, frisando que as Forças Armadas vão aumentar do número de ataques contra a capital da Ucrânia.



"Quero lembrar que a recomendação feita a todo o corpo diplomático e aos cidadãos estrangeiros em Kiev para que abandonem a cidade", disse hoje a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, em conferência de imprensa, em Moscovo.



Zakharova frisou que as Forças Armadas da Rússia intensificaram os ataques contra instalações militares da Ucrânia acrescentando que os anteriores alertas dirigidos aos estrangeiros que se encontram em Kiev "não perderam validade".



O primeiro aviso ocorreu antes da realização do desfile militar russo em Moscovo, do dia 09 de maio, que assinalou a vitória soviética sobre a Alemanha nazi, em 1945. Na altura, as autoridades de Moscovo emitiram um aviso dirigido aos diplomatas estrangeiros para abandonarem a capital ucraniana com urgência.

O ministro russo chamou ainda a atenção para a recomendação do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a retirada de diplomatas e outros estrangeiros de Kiev.



Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques contra a capital ucraniana, provocando a morte de dezenas de civis. No domingo, o Ministério da Defesa russo anunciou que se prepara para iniciar uma campanha de ataques contra instalações ligadas à produção e armazenamento de energia na Ucrânia.

C/Lusa