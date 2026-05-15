Novo balanço aponta para 21 mortos em ataque russo contra Kiev

Novo balanço aponta para 21 mortos em ataque russo contra Kiev

Pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo três crianças, devido aos bombardeamentos russos contra a capital Kiev na madrugada de quinta-feira, de acordo com um novo balanço divulgado hoje pelos serviços de socorro da Ucrânia.

Lusa /
State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

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O anterior balanço apontava para pelo menos 12 mortos, incluindo duas crianças, e dezenas de feridos em Kiev, numa altura em que prosseguiam as buscas por dezenas de desaparecidos.

"As equipas de resgate continuam a busca ininterrupta por pessoas nos escombros do edifício [que desabou] no distrito de Darnytskyi", anunciaram hoje os serviços de resgate estatais na sexta-feira.

Segundo o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, 18 apartamentos de um edifício residencial pré-fabricado de nove andares foram destruídos no ataque.

Cerca de 40 pessoas ficaram também feridas.

Kiev vai observar hoje um dia de luto, anunciou Klitschko.

O ataque com mísseis e drones, que ocorreu 48 horas após o fim de um cessar-fogo de três dias em memória do fim da Segunda Guerra Mundial, é um dos mais sangrentos a atingir Kiev recentemente, mais de quatro anos após o início da invasão russa.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, o ataque conduzido pela Rússia envolveu 56 mísseis e 675 drones, um dia depois de Moscovo ter lançado quase 800 drones contra a Ucrânia.

As defesas aéreas ucranianas afirmaram ter abatido 41 mísseis, incluindo 12 balísticos, e 652 drones de vários tipos.

Ainda assim, 15 mísseis e 23 drones atingiram 24 locais, enquanto destroços de aparelhos abatidos caíram em 18 outros pontos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky ,afirmou que cerca de 180 locais foram danificados em todo o país, incluindo mais de 50 edifícios residenciais.

Zelensky apelou ainda ao reforço da pressão internacional sobre Moscovo.

"Deve haver uma resposta justa a todos estes ataques e a pressão sobre Moscovo deve ser tal que sintam as consequências do seu terrorismo", afirmou Zelensky, que defendeu igualmente a manutenção das sanções internacionais contra a Rússia e apelou para que "o mundo não permaneça em silêncio perante este terror".

O Governo ucraniano pediu na quinta-feira uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, depois dos últimos ataques russos a Kiev.

"Instruí que uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU seja convocada imediatamente e que outros fóruns internacionais sejam utilizados para responder aos assassínios de civis ucranianos e aos ataques contra pessoal humanitário pela Rússia", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, nas redes sociais.

"Um terrorismo russo de tal escala exige fortes respostas internacionais, e apelo a todos os Estados para que reajam",reforçou Andriy Sybiga, que convidou o corpo diplomático para visitar um dos locais mais atingidos pelos ataques russos.

O chefe da diplomacia de Kiev justificou que "o mundo precisa de ver que a resposta da Rússia" às propostas de paz de Kiev e "agir em conformidade".

 

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