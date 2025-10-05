Novo balanço aponta para 37 mortos em desabamento de escola na Indonésia

Até ao momento, o balanço é de "37 mortos, (...) e 26 pessoas ainda estão desaparecidas", disse Yudhi Bramantyo, diretor da Agência Nacional de Busca e Salvamento indonésia, conhecida como Basarnas.

O anterior balanço apontava para 17 vítimas mortais.

"Até domingo de manhã, o número [total] de vítimas evacuadas é de 141: 104 estão em segurança, 37 estão mortas", acrescentou Bramantyo, em comunicado.

A identificação das vítimas tem sido complicada porque a maioria era menor de idade e não tinha documentação oficial nem impressões digitais.

Além disso, alguns corpos foram encontrados em condições que não permitiram que fossem identificados por familiares.

As autoridades admitem que os corpos de dezenas de crianças ainda desaparecidas deverão ser encontrados após as equipas de resgate terem começado a utilizar equipamentos pesados, como gruas, para remover os escombros.

A operação de resgate foi complexa porque as vibrações numa área podem afetar outras áreas, disseram as autoridades.

As famílias dos desaparecidos concordaram na quinta-feira com a utilização de máquinas pesadas após expirar o período de 72 horas após o colapso, geralmente considerado o limite máximo para a sobrevivência.

Na quinta-feira, a Basarnas tinha admitido que não foram detetados quaisquer sinais de vida sob os escombros da escola.

A escola islâmica, situada a 30 quilómetros da cidade de Surabaya, no leste da ilha de Java, desabou sobre centenas de pessoas, a maioria adolescentes, que realizavam as orações da tarde de segunda-feira num salão.

O Al Khoziny, um internato islâmico centenário, na província de Java Oriental, estava a passar por uma expansão não autorizada.

Os alunos eram, na sua maioria, rapazes do 7.º ao 12.º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As alunas estavam a rezar noutra parte do edifício e conseguiram escapar, disseram sobreviventes.

O salão de orações tinha dois andares, mas estavam a ser construídos mais dois sem autorização, segundo as autoridades.

A polícia disse que os alicerces do antigo edifício aparentemente não conseguiram suportar mais dois andares de betão e desabaram durante o processo de betonagem.

No início de setembro, três pessoas morreram e duas ficaram feridas num incidente semelhante, na província vizinha de Java Ocidental, quando um edifício desabou durante o apelo à oração.

Em 2018, 75 pessoas morreram também quando um mezanino desabou na Bolsa de Valores de Jacarta.