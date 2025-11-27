Novo balanço aponta para 55 mortos no incêndio de Hong Kong

Em conferência de imprensa, um porta-voz do corpo de bombeiros de Hong Kong disse que 51 pessoas foram encontradas já sem vida no local, enquanto outras quatro foram declaradas mortas no hospital.

Um porta-voz do Governo disse à AFP que 61 pessoas permaneciam hospitalizadas, 15 delas em estado grave.



Depois de uma noite de intensos trabalhos, as equipas de emergência continuavam, durante a manhã desta quinta-feira, a combater as chamas e a procurar mais de 250 pessoas desaparecidas após um incêndio que destruiu vários arranha-céus em Hong Kong, na quarta-feira.



Mais de 1.200 pessoas foram mobilizadas para as operações de resgate, segundo as autoridades deste território chinês com estatuto especial.



Esta quinta-feira, o Governo anunciou o lançamento de uma investigação anticorrupção. A Comissão Independente Contra a Corrupção de Hong Kong criou "um grupo de trabalho para iniciar uma investigação completa sobre a possível corrupção no grande projeto de renovação do Wang Fuk Court em Tai Po".



Num comunicado, a comissão justificou a decisão com "o imenso interesse público envolvido" naquele que já é o incêndio mais mortífero da história da cidade.



A polícia de Hong Kong já tinha anunciado a detenção de três homens após a descoberta de materiais inflamáveis deixados durante os trabalhos de manutenção, que fizeram com que o fogo alastrasse rapidamente. De acordo com a polícia, os homens são suspeitos de “negligência grave”.



O incêndio começou na quarta-feira no distrito de Tai Po, a norte da cidade. Alimentado por andaimes de bambu e materiais sintéticos utilizados na construção, o fogo rapidamente consumiu sete das oito torres do complexo, inaugurado em 1983 e com 1.984 apartamentos.



Mais de 900 moradores foram colocados em abrigos temporários e a população de Hong Kong mobilizou-se para ajudar os desalojados.



O presidente da Câmara de Hong Kong, John Lee, anunciou esta quinta-feira que todos os grandes projetos de renovação dos edifícios seriam inspecionados.

Os incêndios são um flagelo antigo em Hong Kong, particularmente nos bairros mais pobres. As medidas de segurança reforçadas nas últimas décadas tornaram-nos menos frequentes.



No entanto, o risco é agravado pelo facto de Hong Kong, com 7,5 milhões de habitantes, ter uma densidade populacional média superior a 7.100 pessoas por quilómetro quadrado. Este número chega a ser três vezes superior nas zonas mais urbanizadas.



Dada a dimensão limitada do território, nas últimas décadas assistiu-se à construção em massa de arranha-céus, alguns com mais de 50 andares.

c/ agências