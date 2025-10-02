Novo balanço aponta para 72 mortos em sismo que atingiu as Filipinas

Os bombeiros e as equipas de resgate disseram ter removido os corpos de uma mulher e de uma criança dos escombros de um hotel que desabou na cidade de Bogo, perto do epicentro do sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter.

O corpo de outra mulher também foi encontrado no local na quarta-feira, avançaram os jornalistas da agência de notícias France-Presse.

O anterior balanço apontava para 69 vítimas mortais.

O epicentro do sismo foi localizado no mar, perto da ilha de Cebu, na parte central do arquipélago, na terça-feira às 21:59, na hora local (14:59 em Lisboa), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Mais de 300 tremores secundários já atingiram a região, de acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, abrandando os esforços de resgate.

O Governo informou que 294 pessoas ficaram feridas e cerca de 20 mil fugiram de casa, tendo sido destruídas quase 600 habitações no norte da ilha de Cebu, obrigando muitos residentes a dormir ao relento.

A governadora da província de Cebu, Pamela Baricuatro, lançou hoje um apelo por ajuda para milhares de famílias que necessitam de água potável, alimentos, roupa e abrigo.

"Muitas casas foram destruídas e muitas famílias precisam de ajuda para recuperar (...) Precisam da nossa ajuda, das nossas orações e do nosso apoio", escreveu Baricuatro, na rede social Facebook.

O Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., visitou hoje Cebu para inspecionar os danos e coordenar os esforços de ajuda.

O chefe de Estado apresentou "sinceras condolências às famílias enlutadas" e prometeu ajuda rápida aos atingidos.

De acordo com a proteção civil de Cebu, mais de 110 mil pessoas em 42 comunidades afetadas pelo sismo necessitam de assistência, principalmente para reconstruir as casas e recuperar os meios de subsistência.

A recente passagem da tempestade Bualoi e do tufão Ragasa já tinha provocado cerca de 40 mortos nos últimos dias no arquipélago filipino.

As Filipinas, um dos países mais propensos a desastres no mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas no oceano. O arquipélago é também atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano.