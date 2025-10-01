Novo balanço aponta para mais de 60 mortos em terramoto nas Filipinas

No fim de semana passado, recorde-se, a região central das Filipinas foi atingida pelo tufão Bualoi, fazendo 14 mortos e obrigando à retirada de mais de 350 mil pessoas.





c/ agências

, afirmou à comunicação social local o administrador adjunto do Gabinete de Defesa Civil do Governo, reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelas equipas de resgate em terra devido aos cortes de energia causados pelo sismo na província de Cebu, uma das províncias afetadas pelo tufão Bualoi no passado fim de semana.O sismo atingiu a cidade de Bogo, perto do extremo norte da populosa ilha de Cebu, destruindo prédios e estradas.Ao final da manhã desta quarta-feira, a Defesa Civil dava contaSegundo o responsável Rafaelito Alejandro, estes números que devem continuar a aumentar.E a guarda costeira filipina enviou um navio com dezenas de profissionais de saúde para garantir assistência médica e cuidados aos sobreviventes., afirmou o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.Também no município de San Remigio, próximo da cidade de Bogo, foram encontrados 13 mortos.De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foram registados quatro tremores de magnitude 5 ou superior na região. Além de causar mortes e ferimentos, o sismo causou danos significativos em vários projetos de infraestruturas na província de Cebu, de acordo com a governadora regional, Pam Baricuatro., disse o vice-governador da região, Glenn Soco, em comunicado ao declarar o estado de calamidade.As Filipinas, um dos países mais propensos a desastres no mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas em torno do oceano. Sendo ainda um arquipélago que é também atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano.