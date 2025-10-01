Novo balanço aponta para mais de 60 mortos em terramoto nas Filipinas
Continua a aumentar o número de mortos em consequência do terramoto de magnitude 6,9 que atingiu a região central das Filipinas. As equipas de busca e salvamento que estão em operações no terreno, desde a noite de terça-feira, encontraram vários feridos e 69 corpos debaixo dos escombros.
“Estamos a receber atualizações do número de vítimas, a situação é muito instável”, afirmou à comunicação social local o administrador adjunto do Gabinete de Defesa Civil do Governo, reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelas equipas de resgate em terra devido aos cortes de energia causados pelo sismo na província de Cebu, uma das províncias afetadas pelo tufão Bualoi no passado fim de semana.
O sismo atingiu a cidade de Bogo, perto do extremo norte da populosa ilha de Cebu, destruindo prédios e estradas. As autoridades acreditam que “pode haver pessoas presas por baixo dos prédios que desabaram” e, por isso, não é claro quantas pessoas estarão desaparecidas.
Ao final da manhã desta quarta-feira, a Defesa Civil dava conta de 69 vítimas mortais confirmadas e de pelo menos 150 feridos, a maioria “foi atingida pelos escombros”. Segundo o responsável Rafaelito Alejandro, estes números que devem continuar a aumentar.
O hospital de Bogo, perto do epicentro do terramoto, estava “sobrecarregado” esta manhã. E a guarda costeira filipina enviou um navio com dezenas de profissionais de saúde para garantir assistência médica e cuidados aos sobreviventes.
“Estamos a avaliar os danos, as necessidades”, afirmou o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.
Também no município de San Remigio, próximo da cidade de Bogo, foram encontrados 13 mortos. O autarca local, Mariano Martinez, assumiu que o “principal problema é encontrar as vítimas e identificar as pessoas que precisam de ajuda”.
De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foram registados quatro tremores de magnitude 5 ou superior na região. Além de causar mortes e ferimentos, o sismo causou danos significativos em vários projetos de infraestruturas na província de Cebu, de acordo com a governadora regional, Pam Baricuatro.
"O forte sismo que atingiu Cebu na noite passada representou um grande desafio para a nossa província", disse o vice-governador da região, Glenn Soco, em comunicado ao declarar o estado de calamidade.
As Filipinas, um dos países mais propensos a desastres no mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas em torno do oceano. Sendo ainda um arquipélago que é também atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano.
No fim de semana passado, recorde-se, a região central das Filipinas foi atingida pelo tufão Bualoi, fazendo 14 mortos e obrigando à retirada de mais de 350 mil pessoas.
c/ agências