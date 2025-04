A explosão de ontem no maior porto comercial do sul do país fez já 40 mortos e mais de mil feridos, segundo a televisão estatal iraniana no local. Um terramoto foi sentido nas cidades vizinhas. As causas da explosão já são conhecidas, mas não se sabe ainda em que circunstâncias ocorreu. O porta-voz do governo revela que o rebentamento foi provocado por produtos químicos que estavam dentro dos contentores.