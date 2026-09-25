Novo balanço da passagem do tufão Dujuan pelo Japão aponta para 12 mortos

O porta-voz do Governo, Minoru Kihara, confirmou o número em conferência de imprensa, sublinhando que o balanço, referente aos dados recolhidos até às 09:00 de hoje (01:00 em Lisboa), inclui três desaparecidos, um ferido grave e 28 feridos ligeiros.

Quanto às infraestruturas básicas, cerca de 11 mil habitações, a maioria na província de Chiba, no leste do arquipélago, continuam sem eletricidade, enquanto 2.600 permanecem com o abastecimento de água potável interrompido.

Em relação aos transportes, acrescentou o porta-voz do Governo, as operadoras ferroviárias suspenderam o serviço em cinco linhas locais da província, situada a nordeste da capital, Tóquio.

O Dujuan, que atingiu o leste do Japão entre segunda e terça-feira, provocou chuvas recorde, deslizamentos de terras, transbordo de rios e o colapso de diques, provocando inundações extensas.

No auge da tempestade, as autoridades emitiram ordens de evacuação para mais de 1,9 milhões de pessoas em seis províncias (Saitama, Ibaraki, Chiba, Tóquio, Shizuoka e Kanagawa), sendo a maioria delas em Kanagawa.

O tufão provocou ainda, na segunda-feira, o cancelamento de cerca de 500 voos nos aeroportos de Haneda e Narita, em Tóquio, e obrigou à antecipação em um dia do encerramento da Tokyo Game Show, a maior feira de videojogos da Ásia, realizada em Chiba.