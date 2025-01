Novo balanço dos incêndios em Los Angeles aponta para pelo menos 11 mortos

O Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles disse que seis das mortes foram causadas pelo incêndio de Eaton, um dos seis fogos ativos que afetaram Los Angeles desde terça-feira, principalmente a costa do Pacífico e Santa Monica.

Num comunicado divulgado no seu portal na sexta-feira, o departamento acrescentou que outras cinco mortes foram causadas pelo incêndio de Pacific Palisades.

O anterior balanço referia a existência de dez mortes, mas as autoridades alertaram que o verdadeiro número de vítimas não será conhecido até que os investigadores consigam entrar nos bairros.

O incêndio de Palisades, um dos bairros mais ricos de Los Angeles, queimou mais de 5.300 habitações e outros edifícios e é já o mais destrutivo da história da cidade.

O Corpo de Bombeiros da Califórnia informou na sexta-feira que o incêndio de Palisades queimou uma área de 82 quilómetros quadrados e está apenas contido em cerca de 8%.

Os incêndios de Eaton e Kenneth, consumiram 56,5 quilómetros quadrados e quatro quilómetros quadrados, respectivamente, e estão contidos em 3% e 35%, disse a chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, em comunicado.

Um incêndio de Kenneth foi o último a surgiu, tendo deflagrado a norte de Los Angeles na tarde de quinta-feira. As autoridades já confirmaram que este incêndio foi causado por fogo posto.

Alimentado pelos fortes ventos de Santa Ana, o incêndio de Kenneth obrigou as autoridades a ordenar a evacuação de milhares de habitações.

As casas de duas famílias portuguesas residentes na área de Los Angeles arderam por completo em consequência dos incêndios que devastam há vários dias a região, disse na sexta-feira à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A fonte acrescentou que as duas famílias não pediram apoio e que o Consulado Geral de Portugal em são Francisco está a procurar contactá-las.

Na área afetada pelos incêndios residem mais famílias portuguesas ou lusodescendentes pelo que é de prever que mais casos de portugueses afetados pelos incêndios venham ser contabilizados, disse ainda a fonte.

Não há informações de portugueses feridos em consequência dos incêndios, segundo as autoridades norte-americanas.

As autoridades locais anunciaram na sexta-feira que as zonas afetadas pelos incêndios, e que se tornaram alvo de pilhagens, encontram-se sob recolher obrigatório.

"Não se pode estar nestas zonas afetadas. Se estiverem, podem ser detidos. Estamos a fazer isto para proteger os edifícios e as casas que as pessoas abandonaram porque lhes foi ordenado", afirmou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, numa conferência de imprensa.