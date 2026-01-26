Novo balanço eleva para 15 número de mortos em naufrágio nas Fipininas

Um balanço anterior das autoridades dava conta de pelo menos sete vítimas mortais.

O MV Trisha Kerstin 3 emitiu um sinal de socorro por volta das 01:50 (17:50 de domingo em Lisboa), enquanto fazia a ligação entre Zamboanga City, na ilha de Mindanau, e a ilha de Jolo, a cerca de 150 quilómetros.

A meio da manhã, 15 mortes foram confirmadas e pelo menos 316 pessoas foram resgatadas, enquanto 28 pessoas continuavam desaparecidas, de acordo com o comandante da guarda costeira, Romel Dua.

"Um avião da guarda costeira está a caminho para participar nas operações. A Marinha e a Força Aérea também enviaram meios para o local", disse o responsável à agência de notícias France-Presse (AFP).

O naufrágio ocorreu a cerca de cinco quilómetros a leste da ilha de Baluk-Baluk, na província de Basilan.

"A dificuldade é o número de pacientes que chegam. Estamos com falta de pessoal neste momento", explicou à AFP uma representante dos serviços de emergência de Basilan, Ronalyn Perez.

Um vídeo divulgado pela guarda costeira mostra sobreviventes a serem retirados da água ou a receberem cuidados médicos. Noutras imagens publicadas nas redes sociais ouve-se sobreviventes a pedirem ajuda na escuridão.

"Neste momento, não podemos dizer qual foi a causa do naufrágio", referiu Romel Dua, acrescentando que foi aberta uma investigação. "Por enquanto, estamos concentrados nas operações de resgate", concretizou.

No comunicado, a guarda costeira garantiu que o `ferry` não estava sobrecarregado, como é frequente nas Filipinas.

Mal conservados e pouco controlados, os `ferries` são um dos principais meios de transporte no arquipélago filipino, que conta com mais de 7.100 ilhas. São utilizados por milhões de pessoas.

Em 21 de dezembro de 1987, a embarcação Dona Paz colidiu com um petroleiro nas Filipinas, causando mais de 4.300 mortes. Esta tragédia é, até hoje, o pior acidente marítimo da história em tempos de paz.

Mais recentemente, em 2015, o Kim Nirvana virou logo após a partida, causando 61 mortes no centro do país asiático. O naufrágio da embarcação, que também transportava várias toneladas de cimento, arroz e fertilizantes, foi provavelmente causado por excesso de carga.

Em 2023, o incêndio do Lady Mary Joy 3, que também ligava Zamboanga City a Jolo, causou mais de 30 mortes.