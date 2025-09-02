Novo balanço. Sismo no Afeganistão provocou mais de 1.400 mortos

O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou em comunicado que 1.411 pessoas morreram e 3.124 ficaram feridas só na província de Kunar.





Este responsável adianta ainda que mais de 5.000 casas foram destruídas na região.





Segundo o Vermelho Crescente, mais de oito mil casas foram destruídas pelo sismo de magnitude 6,0 que atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo.





Por isso, o balanço de vítimas pode alterar-se “significativamente”, reconhecia responsável.







Também esta terça-feira, Indrika Ratwatte, coordenadora humanitária das Nações Unidas no Afeganistão, afirmou que os bloqueios aos acessos rodoviários têm sido o maior desafio para as equipas de resgate.



"Houve muitos deslizamentos de terra e quedas de rochas, e o acesso foi muito limitado a todos nas primeiras 24 horas", disse a responsável numa conferência de imprensa a partir de Cabul.





"O maior desafio é chegar a estas zonas remotas com o acesso rodoviário extremamente danificado", acrescentou.







A ONU está também a elaborar um apelo de urgência tendo disponibilizado cinco milhões de dólares do fundo de emergência para fazer face à catástrofe.





c/ agências

Segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad,Na segunda-feira, as Nações Unidas coordenaram-se com as autoridades talibãs, que controlam o Afeganistão, para avaliarem rapidamente as necessidades e prestar assistência de emergência.