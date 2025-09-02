Novo balanço. Sismo no Afeganistão provocou mais de 1.400 mortos
O balanço do número de mortos na sequência do sismo no Afeganistão subiu esta terça-feira para 1.400, segundo indicou o Governo afegão. O anterior balanço, do Vermelho Crescente no Afeganistão, confirmava esta terça-feira 1.124 mortes. Há também registo de mais de 3.100 feridos.
O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou em comunicado que 1.411 pessoas morreram e 3.124 ficaram feridas só na província de Kunar.
Este responsável adianta ainda que mais de 5.000 casas foram destruídas na região.
Segundo o Vermelho Crescente, mais de oito mil casas foram destruídas pelo sismo de magnitude 6,0 que atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo.Segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad, o sismo causou deslizamentos de terras em algumas áreas, bloqueando estradas, o que está a dificultar os trabalhos de resgate.
Por isso, o balanço de vítimas pode alterar-se “significativamente”, reconhecia responsável.
Também esta terça-feira, Indrika Ratwatte, coordenadora humanitária das Nações Unidas no Afeganistão, afirmou que os bloqueios aos acessos rodoviários têm sido o maior desafio para as equipas de resgate.
"Houve muitos deslizamentos de terra e quedas de rochas, e o acesso foi muito limitado a todos nas primeiras 24 horas", disse a responsável numa conferência de imprensa a partir de Cabul.
"O maior desafio é chegar a estas zonas remotas com o acesso rodoviário extremamente danificado", acrescentou.
A ONU está também a elaborar um apelo de urgência tendo disponibilizado cinco milhões de dólares do fundo de emergência para fazer face à catástrofe.
c/ agências
