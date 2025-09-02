Novo balanço. Sismo no Afeganistão provocou pelo menos 1.124 mortos
O balanço do número de mortos na sequência do sismo no Afeganistão subiu esta terça-feira para 1.124, indicou o Vermelho Crescente no Afeganistão. Há também registo de pelo menos 3.251 feridos na região afetada.
(em atualização)
Segundo o Vermelho Crescente, mais de oito mil casas foram destruídas pelo sismo de magnitude 6,0 que atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo.
Segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad, o sismo causou deslizamentos de terras em algumas áreas, bloqueando estradas, o que está a dificultar os trabalhos de resgate.
Por isso, o balanço de vítimas pode alterar-se “significativamente”, reconhecia responsável.
Na segunda-feira, as Nações Unidas coordenaram-se com as autoridades talibãs, que controlam o Afeganistão, para avaliarem rapidamente as necessidades e prestar assistência de emergência.
Segundo o Vermelho Crescente, mais de oito mil casas foram destruídas pelo sismo de magnitude 6,0 que atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo.
Segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad, o sismo causou deslizamentos de terras em algumas áreas, bloqueando estradas, o que está a dificultar os trabalhos de resgate.
Por isso, o balanço de vítimas pode alterar-se “significativamente”, reconhecia responsável.
Na segunda-feira, as Nações Unidas coordenaram-se com as autoridades talibãs, que controlam o Afeganistão, para avaliarem rapidamente as necessidades e prestar assistência de emergência.
A ONU está também a elaborar um apelo de urgência tendo disponibilizado cinco milhões de dólares do fundo de emergência para fazer face à catástrofe.
c/ agências
Tópicos