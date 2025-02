Novo boletim do Vaticano. Papa dormiu bem e continua a descansar

Na quarta-feira, a Santa Sé dera conta de uma melhoria no estado de saúde do sumo pontífice da Igreja Católica: uma tomografia efetuada para o seguimento da pneumonia bilateral de Francisco apontou para uma "evolução normal" do quadro.

"O estado clínico do Santo Padre apresentou uma ligeira melhoria nas últimas 24 horas. A ligeira insuficiência renal detetada nos últimos dias passou", lia-se no boletim.Francisco continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo e a ser tratado com fisioterapia respiratória.

A "condição crítica" anunciada nos últimos dias já não surgiu no relatório de quarta-feira.

O papa, com 88 anos de idade, foi internado a 14 de fevereiro devido a uma bronquite. Foi depois diagnosticada uma infeção polimicrobiana, acompanhada de pneumonia bilateral.



c/ Lusa