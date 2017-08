Novo confronto nas fronteiras aumenta tensão entre China e Índia

RTP 16 Ago, 2017, 16:23 | Mundo

A tensão entre China e Índia começou a aumentar em junho deste ano, quando a Ìndia se opôs à tentativa chinesa de construir uma estrada pela região conhecida como Doklan - para os indianos, e Donglang - para os chineses. A região, que a China diz ser sua, localiza-se numa interseção com o Butão, e é disputada pelos dois países. O Butão conta com o apoio da Índia na disputa.



Pequim acredita que caso a estrada seja concluída, a China terá acesso a uma área "estrategicamente vulnerável" conhecida como "Pescoço de Frango", um corredor que liga os estados do nordeste até à região central indiana.



A Índia tentou parar a construção da estrada, e em resposta a China levou suas tropas a atacarem dois bunkers no posto militar próximo de Lalten.



Oficiais indianos disseram que os seus soldados não abriram fogo contra as tropas chinesas, mas conseguiram impedir o seu avanço através de uma torre humana. Pequim afirmou que, ao se opôr à construção da estrada, os indianos estão a interrpomper as "atividades normais" da China, e que suas tropas devem ser retiradas do território chinês imediatamente.

Reforço de tropas

Nova Deli aumentou a presença militar e o alerta para os soldados na sua fronteira com a China depois do ocorrido. A China também anunciou o reforço nas áreas que considera serem do seu domínio. Até ao momento, 350 militares indianos e soldados chineses permanecem próximos em um ambiente tenso.



O Ministro chinês do Exterior emitiu um comunicado oficial em que afirma que a Índia deve "retirar imediatamente todos os militares e equipamentos de seu território" . Pequim afirma que a Índia estava dentro da China quando o conflito aconteceu.



O governo indiano afirma que não há consenso no âmbito das linhas de controle nas fronteiras entre India e China, e diz que se houvesse um acordo sobre os limites conflitos na fronteira poderiam ser evitados.

Conflito antigo

As relações sino-indianas andam estremecidas desde a guerra de 1962. China e Índia lutam pelas suas fronteiras, e ainda hoje resquícios mal resolvidos do conflito entre os dois gigantes criam tensões de tempos a tempos.



O ministro indiano da Defesa e Finanças, Arun Jaitley, afirmou que a Índia de 2017 não é a Índia de 1962, e que o país irá defender a integridade do seu território.