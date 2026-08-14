Novo descarrilamento ferroviário no Reino Unido

A Polícia de Transportes britânica (BTP) confirmou que os vagões traseiros do comboio que circulava em Greater Anglia descarrilaram "na posição vertical" na estação ferroviária de Wickford, acrescentando que "não houve feridos".







Imagens mostraram que o comboio saiu dos carris, mas permaneceu direito, sem tombar.





A BTP referiu que tem agentes no local, juntamente com paramédicos e bombeiros. "Os agentes estão no local, a sul da estação ferroviária de Wickford, em Essex, após relatos de que os vagões traseiros de um comboio descarrilaram e permaneceram na posição vertical às 14h12 de hoje", anunciou a BTP.



"Estamos a trabalhar em conjunto com paramédicos e bombeiros. Até ao momento, não há registo de feridos."







As razões para o descarrilamento, o segundo em 24h00, não foram adiantadas. Especula-se que as altas temperaturas registadas no país estejam a afetar os carris, modificando a sua estrutura.





A operadora ferroviária Greater Anglia está a recomendar aos passageiros da rota afetada que não viajem até novo aviso.



Questionada por um utilizador da rede X sobre a possibilidade de serem fretados autocarros de substituição, a empresa informou que não existem, de momento, planos nesse sentido.







No seu site a National Rail mencionou a ocorrência de um “problema em investigação entre Wickford e Southend Victoria”, que levou ao encerramento de todas as linhas entre estas estações.





A interdição implica paragem da circulação dos comboios entre London Liverpool Street e Southend Victoria. Os serviços entre Wickford e Southminster, que fica numa linha diferente da linha London Liverpool Street, também estão a ser afetados.



O comunicado referiu que a previsão é que os transtornos persistam até novo aviso, depois de, num primeiro momento, ter informado que os atrasos continuariam até às 18h00 BST.



Um porta-voz da National Rail acrescentou que “estamos a lidar com um descarrilamento na linha Anglia e estamos a trabalhar rapidamente para compreender a situação e prestar assistência onde for necessário. Forneceremos mais informações oportunamente”.







Inspetores do Departamento de Investigação de Acidentes Ferroviários (RAIB, na sigla em inglês) foram já enviados para Wickford, indicou a organização na rede X.



"O RAIB enviou uma equipa de inspetores ao local do descarrilamento de um comboio de passageiros em Wickford, Essex, para começar a recolher provas", informou a publicação.